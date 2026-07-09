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Halk TV Spor Osimhen Galatasaray'a transfer yaptı: İmzayı attı resmen açıklandı

Osimhen Galatasaray'a transfer yaptı: İmzayı attı resmen açıklandı

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen bu kez transferde başrolü oynadı. Araya girdi, transferi bitirdi. İmzayı attı, resmen açıklandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Osimhen Galatasaray'a transfer yaptı: İmzayı attı resmen açıklandı

Galatasaray'ı golleriyle şampiyonluğa ulaştıran Victor Osimhen, bu kez de transfer yaptı.
Sarı kırmızılıların görüştüğü oyuncu için devreye giren Osimhen, transferi bitirdi.

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Eski Açık'tan Can Bedel'in haberine göre, sarı kırmızılılar Nijeryalı basketbolcu Chimezie Metu'yu almak için çaba gösteriyordu. Oyuncuya iki Avrupa kulübünden daha teklif olması transferi güçleştiriyordu.

OSIMHEN'LE GÖRÜŞÜNCE İMZAYI ATTI

Ancak devreye Victor Osimhen girdi.
Victor Osimhen'in vatandaşıyla görüşerek, Galatasaray'ı anlattığı ve gelmesi halinde çok mutlu olacağını ilettiği belirtildi.

Osimhen Galatasaray'a transfer yaptı: İmzayı attı resmen açıklandı - Resim : 2
Bu görüşmenin ardından teklifi kabul eden ünlü basketbolcu, imzayı hemen attı.
Resmen açıklanan transfere göre Metu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
2.08 boyundaki Metu, 29 yaşında. NBA'de de forma giyen Metu, son olarak İspanya'da oynuyordu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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