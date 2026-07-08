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Galatasaray bombayı patlattı: 26 milyon euroluk teklif yapıldı

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, İngiliz ekibi Burnley'de forma giyen Lesley Ugochukwu'yu transfer etmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekip, genç yıldız için 26 milyon euroluk teklif yaptı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray bombayı patlattı: 26 milyon euroluk teklif yapıldı

Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Henüz kadrosuna transfer yapmayan Galatasaray, daha önce de listesine eklediği 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için teklifini yaptı.

26 MİLYON EUROLUK TEKLİF YAPILDI

HT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Burnley'de forma giyen Lesley Ugochukwu için İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu teklifte bulundu.
Sarı-kırmızılı ekip, kiralık ve bonservis bedeli dahil 26 milyon euroluk paket teklifi yaptı.

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35 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Geçen sezon Chelsea'den 28.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Lesley Ugochukwu'yu transfer eden Burnley'in 22 yaşındaki yıldız oyuncu için 35 milyon euro bandında bir bonservis bedeli beklediği ifade edildi.

OYUNCUNUN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Burnley formasıyla 38 maçta forma giyen genç orta saha, 3 kez fileleri havalandırırken 2 asist yaptı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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