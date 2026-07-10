Aşk olsun size Filenin Sultanları aşk olsun: Galip sayılır bu yolda mağlup

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Filenin Sultanları'nın başantrenörü Daniele Santerelli ikinci setten sonra, "Bence bu sette, özellikle ilk bölümde hücumda çok fazla hata yaptık. Ayrıca başarısız olduğumuz bazı basit hatalar da, avantaj topları oldu. Serviste biraz daha fazla risk alabileceğimizi düşünüyorum, çünkü serviste hedefimizi veya çizgimizi değiştirdiğimizde zorlanıyorlar. İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Umarım maçın sonuna kadar oyunun içinde kalabiliriz çünkü setin son anlarında gerçekten pes ettik ve bu benim hiç hoşuma gitmedi. Sonuna kadar savaşmak istiyorum; bu maç, bir sonraki maç ve oyuncularımın geleceği için bu son derece önemli" dedi.