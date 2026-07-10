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Aşk olsun size Filenin Sultanları aşk olsun: Galip sayılır bu yolda mağlup

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki 2. maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Müthiş mücadeleyi karar setinde kaybettik.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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Aşk olsun size Filenin Sultanları aşk olsun: Galip sayılır bu yolda mağlup - Fotoğraf: 1
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Japonya'da düzenlenen 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasının ilk karşılaşmasında Polonya'yı 3-1 yenmişti.

Aşk olsun size Filenin Sultanları aşk olsun: Galip sayılır bu yolda mağlup - Fotoğraf: 2
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Millilerimiz, 2. maçta Türkiye saati ile sabah saat 07.00'de Milletler Ligi'nde ilk sırada yer alan ABD ile karşı karşıya geldi.

Aşk olsun size Filenin Sultanları aşk olsun: Galip sayılır bu yolda mağlup - Fotoğraf: 3
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Osaka kentindeki Asue Arena'da oynanan maça millilerimiz çok iyi başladı. Filenin Sultanları ilk sette 6 ace attı. (Melissa Vargas 3, Zehra Güneş 2, İlkin Aydın 1)

Aşk olsun size Filenin Sultanları aşk olsun: Galip sayılır bu yolda mağlup - Fotoğraf: 4
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Melissa Vargas, ilk sete 9 sayı yaparak damgasını vurdu. Millilerimiz ilk seti 25-22 kazandı.

Aşk olsun size Filenin Sultanları aşk olsun: Galip sayılır bu yolda mağlup - Fotoğraf: 5
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Ancak ikinci sette ABD sayılarla başladı. Seti baştan sona üstün götürdü. Farkı bir araya 2 sayıya kadar indirsek de geri dönüşü sağlayamadık. Bu seti kılpayı farkla 25-23 kaybettik.

Aşk olsun size Filenin Sultanları aşk olsun: Galip sayılır bu yolda mağlup - Fotoğraf: 6
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Filenin Sultanları'nın başantrenörü Daniele Santerelli ikinci setten sonra, "Bence bu sette, özellikle ilk bölümde hücumda çok fazla hata yaptık. Ayrıca başarısız olduğumuz bazı basit hatalar da, avantaj topları oldu. Serviste biraz daha fazla risk alabileceğimizi düşünüyorum, çünkü serviste hedefimizi veya çizgimizi değiştirdiğimizde zorlanıyorlar. İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Umarım maçın sonuna kadar oyunun içinde kalabiliriz çünkü setin son anlarında gerçekten pes ettik ve bu benim hiç hoşuma gitmedi. Sonuna kadar savaşmak istiyorum; bu maç, bir sonraki maç ve oyuncularımın geleceği için bu son derece önemli" dedi.

Aşk olsun size Filenin Sultanları aşk olsun: Galip sayılır bu yolda mağlup - Fotoğraf: 7
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3. sette öne geçsek de ABD pes etmedi. Kıran kırana geçen sette durum 23-23'e kadar geldi. Ancak millilerimiz ABD'nin direncini kırdı ve Hande Baladın'ın sayısıyla seti 29-27 kazanmayı başardı.

Aşk olsun size Filenin Sultanları aşk olsun: Galip sayılır bu yolda mağlup - Fotoğraf: 8
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ABD dördüncü sete hızlı başladı ve 9-6 öne geçti. Zaman zaman farkı indirsek de ABD bu seti 25-21 önde tamamladı ve maçta durum 2-2 oldu.

Aşk olsun size Filenin Sultanları aşk olsun: Galip sayılır bu yolda mağlup - Fotoğraf: 9
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Melissa Vargas, 4 sette 30 sayı yaptı. Karar setinde yine gözler ondaydı.

Aşk olsun size Filenin Sultanları aşk olsun: Galip sayılır bu yolda mağlup - Fotoğraf: 10
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Ancak son sette ne yaptıysak oyunu değiştiremedik. 15-8 kaybettik. ABD Milletler Ligi'ndeki liderliğini sürdürdü. Ama aşk olsun size Filenin Sultanları aşk olsun. Galip sayılır bu yolda mağlup.

Aşk olsun size Filenin Sultanları aşk olsun: Galip sayılır bu yolda mağlup - Fotoğraf: 11
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ABD-TÜRKİYE: 3-2

Salon: Asue Arena
Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Sumie Myoi (Japonya)
ABD: Rettke, Poulter, Skinner, Ogbogu, Thompson, Eggleston (Hentz, Rodriguez, Samedy, Banks, Ka'aha'aina-Torres, O'Neal)
Türkiye: Hande Baladın, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Deniz Uyanık, Elif Şahin (Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Defne Başyolcu, Yaprak Erkek)
Setler: 22-25, 25-23, 27-29, 25-21, 15-8
Süre: 135 dakika

Filenin Sultanları Milli Takım ABD Japonya
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