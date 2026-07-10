Aşk olsun size Filenin Sultanları aşk olsun: Galip sayılır bu yolda mağlup
Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki 2. maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Müthiş mücadeleyi karar setinde kaybettik.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Japonya'da düzenlenen 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasının ilk karşılaşmasında Polonya'yı 3-1 yenmişti.
Millilerimiz, 2. maçta Türkiye saati ile sabah saat 07.00'de Milletler Ligi'nde ilk sırada yer alan ABD ile karşı karşıya geldi.
Osaka kentindeki Asue Arena'da oynanan maça millilerimiz çok iyi başladı. Filenin Sultanları ilk sette 6 ace attı. (Melissa Vargas 3, Zehra Güneş 2, İlkin Aydın 1)
Melissa Vargas, ilk sete 9 sayı yaparak damgasını vurdu. Millilerimiz ilk seti 25-22 kazandı.
Ancak ikinci sette ABD sayılarla başladı. Seti baştan sona üstün götürdü. Farkı bir araya 2 sayıya kadar indirsek de geri dönüşü sağlayamadık. Bu seti kılpayı farkla 25-23 kaybettik.
Filenin Sultanları'nın başantrenörü Daniele Santerelli ikinci setten sonra, "Bence bu sette, özellikle ilk bölümde hücumda çok fazla hata yaptık. Ayrıca başarısız olduğumuz bazı basit hatalar da, avantaj topları oldu. Serviste biraz daha fazla risk alabileceğimizi düşünüyorum, çünkü serviste hedefimizi veya çizgimizi değiştirdiğimizde zorlanıyorlar. İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Umarım maçın sonuna kadar oyunun içinde kalabiliriz çünkü setin son anlarında gerçekten pes ettik ve bu benim hiç hoşuma gitmedi. Sonuna kadar savaşmak istiyorum; bu maç, bir sonraki maç ve oyuncularımın geleceği için bu son derece önemli" dedi.
3. sette öne geçsek de ABD pes etmedi. Kıran kırana geçen sette durum 23-23'e kadar geldi. Ancak millilerimiz ABD'nin direncini kırdı ve Hande Baladın'ın sayısıyla seti 29-27 kazanmayı başardı.
ABD dördüncü sete hızlı başladı ve 9-6 öne geçti. Zaman zaman farkı indirsek de ABD bu seti 25-21 önde tamamladı ve maçta durum 2-2 oldu.
Melissa Vargas, 4 sette 30 sayı yaptı. Karar setinde yine gözler ondaydı.
Ancak son sette ne yaptıysak oyunu değiştiremedik. 15-8 kaybettik. ABD Milletler Ligi'ndeki liderliğini sürdürdü. Ama aşk olsun size Filenin Sultanları aşk olsun. Galip sayılır bu yolda mağlup.
ABD-TÜRKİYE: 3-2
Salon: Asue Arena
Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Sumie Myoi (Japonya)
ABD: Rettke, Poulter, Skinner, Ogbogu, Thompson, Eggleston (Hentz, Rodriguez, Samedy, Banks, Ka'aha'aina-Torres, O'Neal)
Türkiye: Hande Baladın, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Deniz Uyanık, Elif Şahin (Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Defne Başyolcu, Yaprak Erkek)
Setler: 22-25, 25-23, 27-29, 25-21, 15-8
Süre: 135 dakika