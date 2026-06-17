Bakan Çiftçi duyurdu: 4 kayyuma 'başarılı hizmet' terfisi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi’nin Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurdu. 430 mülki idare amirinin görev yeri, liyakat, kıdem ve hizmet gerekleri esas alınarak yeniden belirlenirken, 13 kayyumdan 4’ü 'başarılı hizmetleri' nedeniyle kıdemlerine uygun görevlere atandı.

KARARNAME İLE 430 MÜLKİ İDARE AMİRİNİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Bakan Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle, İçişleri Bakanlığımıza ait Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlanmıştır. Bulundukları görev yerlerinde hizmet sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeret durumları doğrultusunda değerlendirmeye alınan Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan toplam 430 Mülki İdare Amirimizin görev yerleri; liyakat, kıdem, hizmet gerekleri ve kurumsal ihtiyaçlar esas alınarak yeniden belirlenmiştir.”

430 MÜLKİ İDARE AMİRİNİN YERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Bu kapsamda taşra teşkilatında görev yapan 15 mülki idare amirinden 11’inin kaymakam, 4’ünün ise vali yardımcısı olarak merkez teşkilatındaki görevlere atandığını belirten Çiftçi, şu bilgileri paylaştı:

“Ayrıca 208 Mülki İdare Amirimiz Kaymakamlıktan Kaymakamlığa, 82’si Kaymakamlıktan Vali Yardımcılığına, 74’ü Vali Yardımcılığından Vali Yardımcılığına, 32’si ise Vali Yardımcılığından Kaymakamlığa atanmıştır. Bunun yanında İstanbul’da 5, Ankara’da 4 ve İzmir’de 6 Kaymakamımızın görev yerleri değiştirilmiştir.”

4 KAYYUMA 'BAŞARILI HİZMET' TERFİSİ

Bakan Çiftçi, açıklamasının devamında kayyum atamalarına ilişkin de bilgi verdi:

“Ayrıca, 6’sı il, 7’si ilçe kayyımı olarak görev yapan 13 Mülki İdare Amirimizden, ilçe kayyımı olarak görev yapan 4 Mülki İdare Amirimiz, görev süreleri boyunca ortaya koydukları başarılı hizmetler doğrultusunda talepleri ve kıdemlerine uygun görevlere atanmış; yerlerine ise yine kıdemli ve başarılı Mülki İdare Amirlerimiz görevlendirilmiştir.”

'TÜRKİYE YÜZYILI' VURGUSU

Bakan Çiftçi, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme yolunda; milletimize en yakın devlet temsilcileri olan mülki idare amirlerimizin bilgi, birikim ve tecrübeleriyle şehirlerimize ve aziz milletimize hizmet etmeyi aynı kararlılıkla sürdüreceklerine yürekten inanıyorum. Kararnamemizin; mülki idare amirlerimize, kıymetli ailelerine, görev yapacakları şehirlerimize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim, üstlendikleri bu önemli vazifelerde kendilerine muvaffakiyetler nasip eylesin.”