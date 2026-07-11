Özgür Özel Adana'da halkla beraber yürüyüp Erdoğan'a seslendi: Sana bu seçimi kazandırmyacağız
CHP lideri Özel'in kent ziyaretlerindeki bugünkü adresi Adana. Özel, kendisini karşılayan yoğun kalabalık ile beraber yürüdü. Konuşma yapacağı alana ulaşan Özel, Çankaya operasyonuna tepki gösterip Erdoğan'a seslendi: Sana bu seçimi kazandırmayacağız
CHP lideri Özel, butlan kararının ardından başlattığı kent ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda daha önce birçok kenti ziyaret eden Özel'in bugünkü adresi Adana.
Özel bugün ilk olarak öğlen saatlerinde Pozantı ilçesi Akçatekir Yaylası'ında halkla beraber yürüyüş yapıyor.
Akşam saatlerinde ise Çukurova ve Seyhan ilçelerinde halkla buluşmalar devam edecek. Özel'i karşılamak için yoğun kalabalığın toplandığı görüldü.
Özel'in bugünkü kent ziyaretinden öne çıkanlar şu şekilde...
"SANA BU SEÇİMİ KAZANDIRMAYACAĞIZ"
Özel, 'iktidar' sloganları ile sık sık kesilen konuşmasında iktidara seslenip 'Sana bu seçimi kazandırmayacağız' dedi. Özel ilk adımlarının CHP'yi kurtarmak olduğunu, ancak bu süreci uzatanlara 'Bizi sindiremezsiniz' dedi ve 'And olsun ki: Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız' ifadelerini kullandı.
Özel şu şekilde konuştu:
Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurulduğu günden beri ilk kez yenerek geride bıraktık. Şimdi karşı karşıya bulunduğumuz tüm saldırılar...
Ekrem İmamoğlu'nun suçu, dört kez üst üste Erdoğan'ın gösterdiği adayları yenmektir. Benim suçum, 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapan, AK Parti'yi ilk kez yenen Genel Başkan olmaktır. Saldırıya uğrayan belediye başkanlarımızın suçu, iktidar yürüyüşünde halkçı belediyecilik yapmaktır. Bugün görevden alınan il başkanlarımızın suçu, şanlı, şanlı bayrağımızı taşıdıkları bu günlerde iktidar yolundan sapmamaları, korkmamaları, geri dönmemeleridir! Ve buradan hepinize söz veriyorum. Biraz önce teyzemler geldiler, sarıldılar.
Diyorlar ki: *"Sen yürü, doğru yoldasın. Biz senin arkandayız. Dua da ediyoruz. Sana sarılıyoruz."* Şundan emin olun: Bu iktidar yürüyüşünden asla vazgeçmeyeceğiz. Birinci mücadelemiz, belediyemizin hukuk mücadelesini sürdürüyoruz. Belediyemizi geri almak istiyoruz.
Ama bu süreci böyle uzatarak, yargıya baskılar yaparak, operasyonlar yaparak bu süreci uzatıp bu heyecanı, bu öfkeyi, bu mücadele ruhunu dindirmeye çalışanlar şunu bilsin: Öyle bizi durduramaz, sindiremez, söndüremezsiniz! Halkın coşkun akan selinin önünde kimse duramaz!
And olsun ki ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız! Bizimle birlikte kurulduğundan 100 yıl sonra yeniden bir kurtuluş savaşına var mısınız? Memleketi yeniden kurtarmaya, demokrasiyi yeniden kurmaya, Cumhuriyetin en büyük kazanımı sandığa sonuna kadar sahip çıkmaya var mısınız? Bu iktidar yürüyüşünde yan yana duracak mıyız? Kol kola girecek miyiz? Bugün olduğu gibi sonuna kadar iktidara yürüyecek miyiz? O zaman yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun. Biz kazanacağız!"
"Namusuyla çalışan, yıllarca çalışmış, emekli olmuş olana sen 20.000 lira ver, enflasyon yesin bitirsin, 23.500 lira ver, asgari ücretliye 28.000 lira ver, herkesi açlığın yoksulluğun pençesinde bırak; sonra siyasi hesaplar yap, tekrar seçim kazan. Sana bu seçimi kazandırmayacağız!
Bu emekliyi, bu emekçiyi, bu canım, canım Yörükleri, ömrü hep çalışmakla geçmiş, bir emekli maaşına güvenmiş bu Yörükleri senin insafına bırakmayacağız! Biz, Atatürk'ün partisiyiz, onun yolundan gidenleriz. Bir şekilde bu memleketi kurtarırız!"
ÖZGÜR ÖZEL HALKA SESLENİYOR
Özgür Özel yoğun kalabalık nedeniyle güçlükle yaptığı yürüyüşün ardından konuşma yapacağı alana geldi. Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer de Özgür Özel'in yanına geldi. Konuşma yapan Özel, Çankaya Belediyesi'ne yapılan operasyona tepki göstererek sözlerine başladı.
Özel, belediye başkanının operasyon sırasında yurt dışında olduğunu ancak haberi aldığında ilk uçakla Ankara'ya yola çıktığını ve evinin yedek anahtarını ekiplere ilettiğini söyledi.
Özel, Ankara Cumhuriyet Başsavcı ve vekillerinin değiştirildiğini, bu sabah gizli tanıkla operasyonun başlatıldığını bunun da siyasi operasyon olduğunun kanıtı olduğunu kaydetti.
Özel sabah Hüseyin Can Güner ile yaptığı görüşmede, istediği takdirde Ankara'ya gelebileceğini, Güner'in kendisine 'Siz yürüyün, siz yürümezseniz her şey durur' dediğini söyledi.
Özel, dimdik ayakta olduklarını söyleyip, "Bu da size dert olsun" ifadelerini kullandı.
"
bugün sabahın ilk saatlerinde, saat 05.30'da maalesef güne yine bir kötü haberle, bir haksızlıkla, bir vicdansızlıkla uyandık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Çankaya Köşkü'nün, partimizin binalarının ve Anıtkabir'in emanet olduğu Çankaya Belediyemize, Belediyemizin gencecik Başkanı Hüseyin Can Güner'e sabahın 05.30'unda operasyon yaptılar.
Kendisi yurt dışındaydı. İlk tepkisi şu oldu: "Evin yedek anahtarları şu kişide, verin gelip evi arasınlar. Çankaya Belediyesi'nde ne kolaylık varsa sağlansın. Alnımız açık, başımız dik. Verilmeyecek hesabımız yok. Öyle kaçma şüphesi falan demesinler, ilk uçakla Ankara'ya geliyorum" dedi.
Şunu söyleyeyim, şunu söyleyeyim bu konuda: Yıllardır şu konuşuluyor; Ankara'da Cumhuriyet Başsavcısı, başsavcı vekilleri, Ankara'daki Adalet Bakanlığı'ndan atanmış olan mahkemelerde görev yapan savcılar, hakimler... İstanbul'daki gibi değil. Yalancı tanığa, iftiracıya değil, kanıta bakarlar. Belediyelerin nasıl denetleneceği belli. O usulün dışına çıkılmaz. Haksızlık varsa göz açtırmazlar ama kimseye siyasi operasyon çekmezler.
Yıllardır diğer şehirlerde olup da Ankara'da olmaması böyle konuşuluyordu. Bu dönem atamalarda dediler ki: "Adalet Bakanı'nın ekibi geliyor. İstanbul'dan Başsavcı Yardımcısı Ankara'ya Başsavcı atandı." Bütün başsavcı vekillerini değiştirdiler. Hepsini kendilerine yakın isimlerden yaptılar.
Bu sabah 05.30'da ilk kez Ankara'da ne oldu? Gizli tanık oldu. Kimliği belli değil, yüzü belli değil, bir iftirayı atıyor, ortaya çıkmıyor; onunla belediyemize operasyon yapıyorlar. Bunun nasıl bir siyasi operasyon olduğu apaçık ortadadır.
Buradan, bu konuda son sözüm şu: İstanbul'dan Ankara'ya operasyon savcıları, başsavcıları devşirenlere, yürüyüşümüzü kesintiye uğratmaya çalışanlara şunu söylüyorum. Sabah 05.30'da Hüseyin Can'a dedim ki: "Ankara'ya programımı kesip, Tekir Yaylası'ndan özür dilerim, Adana'ya selam eder Ankara'ya dönerim" dedim. Evladım gibidir evladım, evladım. Bana dedi ki: "Genel Başkanım, siz programınıza devam edin. Siz yürümezseniz her şey durur, siz yürüyeceksiniz!"
Onun için bizi durdurmaya çalışanlara, AK Parti yargı kollarına şunu söyleyelim: Dimdik ayaktayız, bu da size dert olsun!"
"BİTMEYEN KRİZLERİN İÇİNDEYİZ"
Özel, bitmeyen krizlerin içinde olduklarını ifade edip, yıllardır yaşanan ekonomik krizlerden bahsetti.
"Hiç şüphe yok ki, hiç şüphe yok ki, her yönüyle zor günlerdeyiz. Bitmeyen krizlerin içindeyiz. Ekonomik kriz eskiden başlar, bir sene sürer, biterdi, herkes önüne bakardı. Şimdi esnaf enflasyonda, çıkış yolu yok. Çiftçiler borçta kar topu gibi büyüyor, çıkış yolu yok. Emekli yoksulluğu bırakın, açlık sınırının altında, çıkış yolu yok. Emeğiyle geçinenler çorbayı kaynatamıyor. Karnını doyursa kirayı ödeyemiyor, kirayı ödese evladını doyuramıyor, çıkış yolu yok. Bu karamsarlığa karşı söyleyeceğim bir şey var: Hepsinin çıkış yolu var, o da sizsiniz, sizin bu birlikteliğiniz!"
"KAVUŞTUM..."
Bir kadın vatandaş Özel'in yanına 'Kavuştum.. Ne olur..." diyerek gitti. Özel ile sarılan kadın el öpmeye yeltendi. Özel 'Ben öpeyim o eli' dedi.
"BIÇAK KEMİĞE DAYANDI: ÖZGÜR ÖZEL'İ İSTİYORUZ"
Yoğun kalabalığın arasından sıyrılan bir vatandaş Özel'e "Beni ihraç ettiler ama yıldıramadılar. Bıçak kemiğe dayandı. Biz Özgür Özel'i istiyoruz" dedi.
"YOLUN AÇIK! HALKLA BERABER DEVAM ET!"
Özel, kendisini bekleyen yoğun kalabalık nedeniyle aracından güçlükle inebildi. Kalabalık 'Kurtuluş yok tek başına' sloganları attı. Özel, "Yolun açık: Halkla beraber devam et" seslerine teşekkür etti.