Özgür Özel Adana'da halkla beraber yürüyüp Erdoğan'a seslendi: Sana bu seçimi kazandırmyacağız

Özel, 'iktidar' sloganları ile sık sık kesilen konuşmasında iktidara seslenip 'Sana bu seçimi kazandırmayacağız' dedi. Özel ilk adımlarının CHP'yi kurtarmak olduğunu, ancak bu süreci uzatanlara 'Bizi sindiremezsiniz' dedi ve 'And olsun ki: Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız' ifadelerini kullandı.

Özel şu şekilde konuştu:

Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurulduğu günden beri ilk kez yenerek geride bıraktık. Şimdi karşı karşıya bulunduğumuz tüm saldırılar...

Ekrem İmamoğlu'nun suçu, dört kez üst üste Erdoğan'ın gösterdiği adayları yenmektir. Benim suçum, 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapan, AK Parti'yi ilk kez yenen Genel Başkan olmaktır. Saldırıya uğrayan belediye başkanlarımızın suçu, iktidar yürüyüşünde halkçı belediyecilik yapmaktır. Bugün görevden alınan il başkanlarımızın suçu, şanlı, şanlı bayrağımızı taşıdıkları bu günlerde iktidar yolundan sapmamaları, korkmamaları, geri dönmemeleridir! Ve buradan hepinize söz veriyorum. Biraz önce teyzemler geldiler, sarıldılar.

Diyorlar ki: *"Sen yürü, doğru yoldasın. Biz senin arkandayız. Dua da ediyoruz. Sana sarılıyoruz."* Şundan emin olun: Bu iktidar yürüyüşünden asla vazgeçmeyeceğiz. Birinci mücadelemiz, belediyemizin hukuk mücadelesini sürdürüyoruz. Belediyemizi geri almak istiyoruz.

Ama bu süreci böyle uzatarak, yargıya baskılar yaparak, operasyonlar yaparak bu süreci uzatıp bu heyecanı, bu öfkeyi, bu mücadele ruhunu dindirmeye çalışanlar şunu bilsin: Öyle bizi durduramaz, sindiremez, söndüremezsiniz! Halkın coşkun akan selinin önünde kimse duramaz!

And olsun ki ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız! Bizimle birlikte kurulduğundan 100 yıl sonra yeniden bir kurtuluş savaşına var mısınız? Memleketi yeniden kurtarmaya, demokrasiyi yeniden kurmaya, Cumhuriyetin en büyük kazanımı sandığa sonuna kadar sahip çıkmaya var mısınız? Bu iktidar yürüyüşünde yan yana duracak mıyız? Kol kola girecek miyiz? Bugün olduğu gibi sonuna kadar iktidara yürüyecek miyiz? O zaman yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun. Biz kazanacağız!"

"Namusuyla çalışan, yıllarca çalışmış, emekli olmuş olana sen 20.000 lira ver, enflasyon yesin bitirsin, 23.500 lira ver, asgari ücretliye 28.000 lira ver, herkesi açlığın yoksulluğun pençesinde bırak; sonra siyasi hesaplar yap, tekrar seçim kazan. Sana bu seçimi kazandırmayacağız!

Bu emekliyi, bu emekçiyi, bu canım, canım Yörükleri, ömrü hep çalışmakla geçmiş, bir emekli maaşına güvenmiş bu Yörükleri senin insafına bırakmayacağız! Biz, Atatürk'ün partisiyiz, onun yolundan gidenleriz. Bir şekilde bu memleketi kurtarırız!"