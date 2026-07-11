Ormanda kendiliğinden yetişiyor, tek tek elle toplanıyor: Kilosu 53 bin TL'den satılıyor

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Bahçelerde, ormanlarda ve yeşil alanlarda kendiliğinden yetişen yabani şerbetçiotu filizleri, çoğu kişinin basbayağı "yabani ot" deyip geçtiği bir bitki olmasına karşın Michelin yıldızlı restoranların en gözde malzemelerinden biri olarak kilosu bin euroya (yaklaşık 53 bin 600 TL) kadar alıcı buluyor.