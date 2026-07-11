Ormanda kendiliğinden yetişiyor, tek tek elle toplanıyor: Kilosu 53 bin TL'den satılıyor
Bilecik'te çiftçilerin verimi artırmak için tarlada bıraktığı şerbetçiotu filizleri, Avrupa mutfağının yeni gözdesi oldu. "Kuzeyin trüf mantarı" denen bitki, lüks restoranlar için düzenlenen açık artırmalarda bin euroya satılıyor.
Ormanlarda ve bahçelerde kendiliğinden yetişen yabani şerbetçiotu filizleri, zorlu hasat süreci ve nadir bulunmasıyla gastronomi dünyasının en pahalı sebzelerinden biri haline geldi.
Bahçelerde, ormanlarda ve yeşil alanlarda kendiliğinden yetişen yabani şerbetçiotu filizleri, çoğu kişinin basbayağı "yabani ot" deyip geçtiği bir bitki olmasına karşın Michelin yıldızlı restoranların en gözde malzemelerinden biri olarak kilosu bin euroya (yaklaşık 53 bin 600 TL) kadar alıcı buluyor.
Kuşkonmaz gibi baharın ilk dönemlerinde ortaya çıkan bu nadir filizler, hafif acımsı tadı ve belirgin fındık notalarıyla rafine mutfaklarda ayrıcalıklı bir yere sahip.
Belçika'da bu lezzet hazinesi, nadir bulunması ve yüksek fiyatı nedeniyle sevgiyle "Kuzeyin trüf mantarı" olarak anılıyor. Filizlerin bu denli pahalı olmasının temel nedeni, ticari ölçekte yetiştirilmesinin ve toplanmasının son derece zor ve emek yoğun olması, doğada dikkatli bir gözlemle tek tek aranıp elle toplanması gerekiyor.
Dünya genelinde yabani şerbetçiotu filizlerini ticari olarak üreten birkaç üretici yalnızca Almanya'nın Bavyera bölgesi, Belçika ve Fransa'nın Alsas bölgesinde bulunuyor. Türkiye'de ise sadece Bilecik'te üretiliyor.
Uzun süre göz ardı edilen bu bitki, günümüzde lüks restoranların ve rafine mutfakların vazgeçilmez malzemelerinden birine dönüştü.
Ekonomik değeri gitgide katlanan bu bitkiyi bulmak amacıyla doğaseverler ve yemek kaşifleri için yeşil alanlarda iz sürmek yeni bir gastronomik macera trendine dönüştü.