Şamil Tayyar'dan dikkat çeken 'ortak aday' çıkışı: O ittifak tüm hesapları altüst edebilir

AKP'nin eski milletvekili ve eski MKYK üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçimlere yaklaşılırken siyasi değerlendirmelerin ağırlıklı olarak parlamenter sistem üzerinden yapıldığını savundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde dinamiklerin farklı olduğuna dikkat çeken Tayyar, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde seçmen tercihlerini belirleyen unsurların birbirinden ayrıştığını ifade etti.

"ORTAYA ÇIKACAK İTTİFAK TÜM HESAPLARI ALTÜST EDEBİLİR"

Partiler arasındaki bölünmüşlük ve dağınıklığın cumhurbaşkanlığı seçiminde aynı etkiyi göstermeyebileceğini savunan Tayyar, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya çıkacak ittifak tüm hesapları altüst edebilir. Çok parçalı yapılar bir adayda uzlaşırsa, ayrışmanın tüm olumsuz etkileri sıfırlanabilir. Mevcut şartlarda aslolan birer birer partiler değil, ittifaklar ve ortak adaylardır" değerlendirmesinde bulundu.

Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:

Şu tespitimi paylaşmak isterim. Bakıyorum, seçime doğru siyaset algoritması daha çok parlamenter sisteme göre kodlanıyor. Oysa yeni sistemin belirleyici faktörleri çok farklı. Bir defa sandıkta iki ayrı tercih söz konusu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde parti temsiliyeti kadar ittifak yelpazesi ve aday çok önemli. Meclis seçiminde ise sadece partinin ağırlığı öncelikli. Haliyle, yelpazedeki dağınıklık meclis aritmetiğiyle doğrudan ilintili ama cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya çıkacak ittifak tüm hesapları altüst edebilir.

Yani. Yeni cumhurbaşkanının seçilmesinde partilerin bölünmüşlüğünün, parçalanmışlığının, dağınıklığının pek rolü olmayabilir. “Ortak aday” planı, daha belirleyicidir. Başka bir ifadeyle, çok parçalı yapılar bir adayda uzlaşırsa, ayrışmanın tüm olumsuz etkileri sıfırlanabilir. Kişisel kanaatim; Mevcut şartlarda aslolan birer birer partiler değil, ittifaklar ve ortak adaylardır.