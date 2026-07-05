Son dakika | Özgür Özel yeni parti kurarsa yüzde kaç oy alır? Son anket sonuçları ortaya çıktı

CHP'de son dönemde yaşanan butlan ve liderlik tartışmaları ile yargının "mutlak butlan" kararına ilişkin kamuoyunun nabzını tutan bir anket çalışması CHP lideri Özgür Özel’e sunuldu. Ankette yer alan senaryolar, CHP’nin mevcut oy oranındaki değişimi ve liderlik alternatiflerinin partinin kaderini nasıl etkileyeceğini gözler önüne serdi.

İşte Özgür Özel’e sunulan Metropoll'ün Haziran ayı araştırma raporundan öne çıkan başlıklar:

BU PAZAR SEÇİM OLSA

Anketin "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda, kararsız, protesto ve cevapsız oyların toplamının %34,6 gibi rekor bir seviyeye ulaşması dikkat çekiyor. Ham oylarda AKP %20,3 ile ilk sırada yer alırken, CHP %18,0 ile ikinci sırada bulunuyor.

Oylar dağıtıldığında ise tablo şu şekilde şekilleniyor:

AKP: %31,1 (14 Mayıs 2023’e göre gerileme)

CHP: %27,5

DEM Parti: %12,7

MHP: %7,5

İYİ Parti: %6,5

Raporda, CHP’nin seçime hangi liderle gireceğine yönelik hazırlanan senaryolar, seçmenin genel başkan tercihindeki keskin duruşunu ortaya koyuyor:

Kılıçdaroğlu’nun yeniden liderliğe gelmesi durumunda CHP’nin oylarının ciddi biçimde eriyerek ham oylarda %7,1’e (dağıtılmış %10,9) kadar düştüğü görülüyor. Bu senaryoda CHP’den kaçan oyların en büyük adresi %14,3 ile İYİ Parti ve %14,2 ile DEM Parti oluyor.

ÖZGÜR ÖZEL’Lİ CHP

Seçmenin Özgür Özel liderliğindeki CHP’ye desteği ham oylarda %26,8, kararsızlar dağıtıldığında ise %36,5’e ulaşıyor. Bu oranla Özel, CHP’yi açık ara birinci parti konumuna taşıyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞINDA OLDUĞU CHP

Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP’ye destek ham oylarda %7,1, kararsızlar dağıtıldığında ise %10,9’a ulaşıyor. Bu oranla Kılıçdaroğlu, CHP’yi dördüncü parti sırasına geriletiyor.

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ KURARSA

Eğer CHP seçime Kılıçdaroğlu liderliğinde girer ve Özgür Özel ayrı bir parti kurarak seçime katılırsa; Özel’in yeni partisi ham oylarda %24,9 (dağıtılmış %33,8) alarak birinci sıraya yerleşiyor. Kılıçdaroğlu’nun başında olduğu CHP ise dağıtılmış oylarda dahi %5,0’te kalıyor.

SEÇMEN KILIÇDAROĞLU’NUN DÖNÜŞÜNÜ İSTEMİYOR

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilmesi kararını doğru buluyor musunuz?" sorusuna toplumun genelinden ve CHP tabanından net bir "Hayır" yanıtı çıktı.

Genel Ortalama: %61,2 "Hayır, doğru bulmuyorum", %27,5 "Evet, doğru buluyorum" şeklinde gerçekleşti.

CHP Taban geçmiş seçimde CHP’ye oy verenlerin %82,7’si Kılıçdaroğlu’nun geri dönüşüne karşı çıkıyor.

"MUTLAK BUTLAN" KARARI MUHALEFETİ ZAYIFLATMA ÇABASI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Yargı kanadından gelen ve CHP iç dengelerini sarsan "mutlak butlan" kararına dair seçmen algısı da raporda geniş yer buldu:

Seçmenlerin %41,7'si CHP’de yaşanan liderlik ve kurultay tartışmalarını "Muhalefeti zayıflatmaya yönelik siyasi bir süreç" olarak nitelendiriyor. Bu algı CHP seçmeninde %60,8, İYİ Parti seçmeninde ise %64,1 oranına kadar çıkıyor.

TOPLUMUN %43,8'İ BU KARARIN TÜRKİYE DEMOKRASİSİNİ "ZAYIFLATACAĞINI" DÜŞÜNÜYOR

Karar sonrası seçmenlerin %23,1’i ülke demokrasisi, %26,6’sı ise ülke ekonomisi adına kişisel olarak kaygı duyduğunu belirtiyor (Toplam Kaygılı Seçmen: %49,7).

SEÇMENLER BUTLAN KARARINDAN SONRA DEMOKRASİDEN KAYGILANIYOR

Seçmenlere butlan kararının kendilerini nasıl etkilediği soruldu. Ülkenin demokrasisi için kaygılananların oranı yüzde 23.1, ekonomisi için kaygılananların oranı yüzde 26,6 oranında ölçüldü.

KILIÇDAROĞLU HEMEN KURULTAYA GİTMELİ DİYENLERDE EZİCİ ÜSTÜNLÜK

Vatandaşlara Kılıçdaroğlu'nun yol haritası soruldu. Ankete katılanların yüzde 45,7'si Kılıçdaroğlu'nun hemen kurultaya gitmesi gerektiği yönünde görüşlerini sundu.

KILIÇDAROĞLU NASIL BİRİSİ DİYE DE SORULDU

Metropoll tarafından "Kılıçdaroğlu nasıl bir figür?" sorusuna vatandaşların yüzde 62,7'si samim/dürüst bir siyasal figür olmadığı yanıtını verdi.

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ Mİ KURMALI CHP İÇİNDE MÜCADELE Mİ ETMELİ?

Vatandaşların yüzde 40,5'i Özel'in yeni bir parti kurmasını destekliyor. Yüzde 29.1'lik bir kesim ise CHP içinde Kılıçdaroğlu liderliğine karşı çıkarak kalmasını istiyor.