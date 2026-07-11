İşte Filenin Sultanları bu: Dönüşleri muhteşem oldu Japonlar şaşkına döndü

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Setlerde durumun 1-1 olmasının ardından A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli, "Onlarla oynamak karmaşık, bunu biliyoruz. Maçın içinde kalmalıyız çünkü ralliler uzun sürüyor, çünkü kalitelerini asla kaybetmiyorlar. Rallinin ilk topunda hemen sayı bulabileceğimizi düşünemeyiz.Bana göre bazı durumlarda sakin olmalıyız, herkes her şeyi yapmaya hazır olmalı. Bu sette de gördüm ki bazı oyuncular pas atmak için gelen topu iyi bir şekilde kontrol edemedi. Herkes her şeyi yapmaya hazır olmalı" dedi