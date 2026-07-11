İşte Filenin Sultanları bu: Dönüşleri muhteşem oldu Japonlar şaşkına döndü
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD yenilgisiyle Milletler Ligi finallerini tehlikeye sokmuştu. Ama dönüşleri muhteşem oldu, Japonlar şaşkına döndü. İşte Filenin Sultanları bu.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi 3. etap 3. maçında ev sahibi Japonya'yla karşı karşıya geldi.
Asue Arena'da oynanan mücadeleye Filenin Sultanları hızlı başladı. Millilerimiz ilk seti 25-22 kazandı.
İkinci sette taraftarının desteğiyle kendine gelen Japonya da 22-25 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.
Setlerde durumun 1-1 olmasının ardından A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli, "Onlarla oynamak karmaşık, bunu biliyoruz. Maçın içinde kalmalıyız çünkü ralliler uzun sürüyor, çünkü kalitelerini asla kaybetmiyorlar. Rallinin ilk topunda hemen sayı bulabileceğimizi düşünemeyiz.Bana göre bazı durumlarda sakin olmalıyız, herkes her şeyi yapmaya hazır olmalı. Bu sette de gördüm ki bazı oyuncular pas atmak için gelen topu iyi bir şekilde kontrol edemedi. Herkes her şeyi yapmaya hazır olmalı" dedi
İtalyan başantrenörün bu sözleri millilere hemen etki etti. Filenin Sultanları 3. seti 25-22 kazandı.
Son sette de hata yapmayan Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti.
Son olarak ABD'ye altın sette kaybeden Filenin Sultanları, ev sahibi Japonya'yı mağlup ederek moralleri yükseltti.
Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları son 8'e yükselmeyi garantiledi.
Filenin Sultanları 3. etaptaki son maçında Tayland'la karşılaşacak.
Mücadele 12 Temmuz Pazar günü TSİ 09.30'da başlayacak.