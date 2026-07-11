İspanya kazandı Beşiktaşlılar "Oley" çekti: İspanyollar bile bu kadar sevinmedi!

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya, Belçika'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Galibiyete en çok Beşiktaşlılar sevindi.

İspanya kazandı Beşiktaş "Oley" çekti. İspanyollar bile bu kadar sevinmedi!

Los Angeles Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı 1-1 sona eren mücadelede İspanya'nın gollerini Fabian Ruiz ve Merino attı. Belçika'nın tek golü ise De Ketelaere'den geldi.

İspanya yarı finalde, Fas'ı eleyen Fransa ile eşleşti. Fransa ile İspanya arasındaki yarı final mücadelesi Dallas'ta 14 Temmuz'da TSİ 22.00'de oynanacak.

TROSSARD GELİYOR

Beşiktaş, kulübü Arsenal ile bonservisinde anlaştığı Trossard'ı transfer etmek için Belçika'nın Dünya Kupası maçlarının bitmesini bekliyordu. Belçika Milli Takımı'nın elenmesiyle siyah beyazlı kulübün istediği de oldu.



Trossard'ın menajerinin ve avukatının İstanbul'da bulunduğu, kendisinin de en kısa sürede gelmesinin beklendiği öğrenildi. Trossard'ın gelmesiyle Beşiktaş sezonun en flaş transferini de gerçekleştirmiş olacak.

İSPANYA-BELÇİKA: 2-1

Stat: Los Angeles

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)

İspanya: Simon, Pedro Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella, Fabian Ruiz (Dk. 55 Pedri), Baena (Dk. 55 Ferran Torres), Rodri, Olmo (Dk. 86 Merino), Yamal, Oyarzabal (Dk. 79 Williams)

Belçika: Courtois (Dk. 71 Lammens), Mechele, De Cuyper (Dk. 60 Seys), Castagne, Ngoy, De Bruyne (Dk. 86 Saelemaekers), Vanaken (Dk. 60 Lukaku), Raskin, Trossard (Dk. 60 Witsel), Doku, De Ketelaere

Goller: Dk. 30 Fabian Ruiz, Dk. 88 Merino (İspanya), Dk. 41 De Ketelaere (Belçika)

Sarı kartlar: Dk. 43 Cubarsi (İspanya), Dk. 85 De Bruyne, Dk. 90+5 Witsel (Belçika) (AA)