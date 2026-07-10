Beşiktaş Slovakya'da kazandı: 3 günde galibiyeti getirdi
Beşiktaş hazırlık maçında Mattersburg ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, İlhan Fakılı'nın golüyle galip geldi.
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Yeni sezon öncesi Slovakya'da kamp yapan Beşiktaş üçüncü hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Mattersburg ile kozlarını paylaştı.
BEŞİKTAŞ TEK GOLLE KAZANDI
Pappelstadion'da oynanan mücadelede 35'er dakikadan 2 devre sürdü. Siyah-beyazlılar rakibini tek golle mağlup etmeyi başardı.
İLHAN FAKILI 3 GÜNDE GALİBİYETİ GETİRDİ
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü İlhan Fakılı kaydetti. Fakılı, siyah-beyazlılara 3 gün önce imzayı atmıştı.
GÜN BİTMEDEN BİR HAZIRLIK MAÇI DAHA YAPACAKLAR
Siyah-beyazlılar önümüzdeki saatlerde burada bir hazırlık maçı daha yapacak. Widzew Lodz'a karşı oynanacak mücadele 35'er dakikadan 2 devre olarak planlandı.
2 HAZIRLIK MAÇI DAHA VAR
Beşiktaş, Slovakya kampı kapsamında 2 hazırlık maçı daha yapacak. Siyah-beyazlılar, 14 Temmuz Salı günü Dynamo Malzenice ve Spartak Trnava'yla mücadele edecek.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi