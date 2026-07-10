Beşiktaş Slovakya'da kazandı: 3 günde galibiyeti getirdi

Yeni sezon öncesi Slovakya'da kamp yapan Beşiktaş üçüncü hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Mattersburg ile kozlarını paylaştı.

BEŞİKTAŞ TEK GOLLE KAZANDI

Pappelstadion'da oynanan mücadelede 35'er dakikadan 2 devre sürdü. Siyah-beyazlılar rakibini tek golle mağlup etmeyi başardı.

İLHAN FAKILI 3 GÜNDE GALİBİYETİ GETİRDİ

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü İlhan Fakılı kaydetti. Fakılı, siyah-beyazlılara 3 gün önce imzayı atmıştı.

GÜN BİTMEDEN BİR HAZIRLIK MAÇI DAHA YAPACAKLAR

Siyah-beyazlılar önümüzdeki saatlerde burada bir hazırlık maçı daha yapacak. Widzew Lodz'a karşı oynanacak mücadele 35'er dakikadan 2 devre olarak planlandı.

2 HAZIRLIK MAÇI DAHA VAR

Beşiktaş, Slovakya kampı kapsamında 2 hazırlık maçı daha yapacak. Siyah-beyazlılar, 14 Temmuz Salı günü Dynamo Malzenice ve Spartak Trnava'yla mücadele edecek.