ABD İran'a saldırdı, İran körfezi vurdu: Hürmüz kapatıldı
Son dakika... ABD-İran savaşı yeniden kızıştı. İran'ın Kıbrıs bandıralı konteyner gemisine saldırı yaptığı gerekçesi ile ABD 3. dalga hava saldırısını yaptı. İran misilleme olarak körfezdeki ABD üslerini vurdu. Hürmüz ikinci duyuruya kadar kapatıldı.
İran ile ABD arasındaki gerilim yine had safhada. Trump geçtiğimiz günlerde NATO zirvesi için geldiği Ankara'daki ilk gecesinde İran'a saldırı emrini verdiğini ve ateşkesin bittiğini açıklamıştı.
Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken dün gece İran'ın Kıbrıs bandıralı bir gemiye saldırdığı gerekçesi ile ABD tarafından yoğun hava saldırısı yapıldı.
Üçüncü dalga hava saldırılarında 140'tan fazla noktanın vurulduğu ifade edildi. İran da misilleme olarak körfez ülkelerindeki ABD üslerini vurdu.
Son olarak İran'ın Hürmüz'den geçişleri yasaklamasına rağmen geçmeye çalışan bi gemiyi daha vurduğunu duyurdu. ABD-İran savaşındaki son gelişmeler şu şekilde:
HÜRMÜZDEKİ İKİNCİ GEMİ DE HEDEF ALINDI
İran Devrim muhafızları, yasaklamalarına rağmen boğazdan geçmeye çalışan ikinci bir geminin daha vurulduğunu, ayrıca ABD'nin Katar'daki El Udeyd Üssü'ndeki savaş uçağı bakım ve onarım merkezi ile komuta ve kontrol merkezinin hedef alındığı açıkladı.
İRAN: TEK TARAFLI ANLAŞMALAR SONA ERDİ
İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD ile aralarındaki mutabakat hakkında, "Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi.' açıklamasında bulundu. Kalibaf sözlerinin devamında ABD’ye "Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin." ifadelerini kullandı.
KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN AÇIKLAMA: HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ AKTİF HALE GETİRİLDİ
ABD saldırılarının ardından İran'dan körfez ülkelerindeki ABD üslerine misilleme geldi. Katar ve Kuveyt hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini açıkladı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise, İran saldırısı nedeniyle ülke genelinde bir kez daha sirenlerin çaldığını belirtti.
140'TAN FAZLA NOKTA VURULDU
CENTCOM tarafından X hesabından yapılan açıklamada kara ve deniz konuşlu savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemilerinden fırlatılan hassas güdümlü mühimmatlarla İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefin imha edildiği ifade edildi.
Açılamada üç gecedir yapılan operasyonlarda 300'den fazla hedefin vurulduğu kaydedildi.
ABD ORDUSU ÜÇÜNCÜ SALDIRI DALGASINI AÇIKLADI
İran'daki patlama seslerinin ardından ABD ordusundan açıklama geldi. CENTCOM, " "ABD ordusu İslam Devrimi Muhafızları Ordusu’nun Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan Kıbrıs bandıralı M/V GFS Galaxy konteyner gemisine alenen saldırmasının ardından, İran'a yönelik bu haftaki üçüncü saldırı dalgasını başlattı" açıklamasını yaptı. Açıklamada Kıbrıs bandıralı . M/V GFS Galaxy konteyner gemisinin hedef alındığı ve sivil mürettebatın kayıp olduğu hatırlatıldı. "İran'a, ticari gemilere yönelik önceki saldırılarından dolayı sorumlu tutulmasının ardından Mutabakat Zaptı'na bağlılığını göstermesi için bir fırsat daha verilmiş, ancak İran yine başarısız olmuştur" denildi.
İRAN'DA PATLAMA SESLERİ
İran basını güneydeki 3 kentte patlama seslerinin duyulduğunu açıkladı. Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr, Aseluye ve Çabahar kentlerinde 5'ten fazla patlama sesi duyulduğunun haberini geçti.
İRAN HÜRMÜZ'DEKİ GEMİYİ VURDU
İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması "yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını", açıkladı.