ABD İran'a saldırdı, İran körfezi vurdu: Hürmüz kapatıldı

İran ile ABD arasındaki gerilim yine had safhada. Trump geçtiğimiz günlerde NATO zirvesi için geldiği Ankara'daki ilk gecesinde İran'a saldırı emrini verdiğini ve ateşkesin bittiğini açıklamıştı.

Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken dün gece İran'ın Kıbrıs bandıralı bir gemiye saldırdığı gerekçesi ile ABD tarafından yoğun hava saldırısı yapıldı.

Üçüncü dalga hava saldırılarında 140'tan fazla noktanın vurulduğu ifade edildi. İran da misilleme olarak körfez ülkelerindeki ABD üslerini vurdu.

Son olarak İran'ın Hürmüz'den geçişleri yasaklamasına rağmen geçmeye çalışan bi gemiyi daha vurduğunu duyurdu. ABD-İran savaşındaki son gelişmeler şu şekilde: