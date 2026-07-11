Halk TV Spor Fenerbahçe ve Hull City'de tutunamadı: TFF 2. Lig ekibine imzayı attı

Fenerbahçe ve Hull City'de tutunamadı: TFF 2. Lig ekibine imzayı attı Fenerbahçe ve Hull City altyapısından yetişen Bora Aydınlık'ın yeni adresi TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor oldu.