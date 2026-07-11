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Halk TV Türkiye Butlanın bağışını reddeden ÇYDD'ye aynı gün vatandaşlardan rekor bağış

Butlanın bağışını reddeden ÇYDD'ye aynı gün vatandaşlardan rekor bağış

Kılıçdaroğlu’nun heyeti tarafından CHP Genel Merkezi önünde "Haram parayla alındı" denilerek sergilenen araçlardan elde edilecek para bağış olarak ÇYDD'ye verilecekti. Butlandan gelecek bağışı reddeden ÇYDD, aynı gün vatandaşlardan rekor bağış aldı.

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Serhat Ağa
Serhat Ağa Editör
Butlanın bağışını reddeden ÇYDD'ye aynı gün vatandaşlardan rekor bağış
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Özel haber

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kılıçdaroğlu yönetiminin, 'haram parayla alındı' diyerek satışa çıkardığı araçlardan elde edilecek geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışlama planını derneğin 'butlana bir şok daha' diye gündem olmuştu.

BUTLANIN BAĞIŞINI REDDETTİĞİ GÜN REKOR BAĞIŞ!

ÇYDD'nin butlandan gelecek bağışı kabul etmeyeceğini açıkladığı gün derneğe vatandaşlardan 1 milyon 100 bin lirayı aşan bağış yapıldı. Söz konusu rakamın rekor bağış olduğu belirtilirken, derneğe aynı günlerde binlerce tebrik telefonu da geldiği öğrenildi.

Butlanın bağışını reddeden ÇYDD'ye aynı gün vatandaşlardan rekor bağış - Resim : 1

TARTIŞMA ARAÇLARIN SERGİLENMESİYLE BAŞLADI

Tartışmalar, butlan yönetiminin Özgür Özel döneminde kullanılan iki aracı CHP Genel Merkezi önünde "Haram parayla alındı" yazısıyla sergilemesiyle başladı.

Yönetim, araçların satılması halinde elde edilecek gelirin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlanacağını açıklamıştı.

Butlanın bağışını reddeden ÇYDD'ye aynı gün vatandaşlardan rekor bağış - Resim : 2

ÇYDD BAĞIŞI REDDETTİ

Bunun üzerine ÇYDD yazılı bir açıklama yayımlayarak söz konusu bağışı kabul etmeyeceğini duyurdu.

Dernek açıklamasında, CHP yönetimine "hukuken son derece tartışmalı kararla" gelindiği belirtilerek, demokratik süreçler ve kurultay iradesi dışında oluştuğu ifade edilen bu yönetimden gelecek herhangi bir bağışın kabul edilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

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KILIÇDAROĞLU'NUN KENDİSİNİN KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

CHP Genel Merkezi önünde "haram parayla alındı" denilerek sergilenen aracın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde satın alınarak uzun süre makam aracı olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, söz konusu araçların tamamının parti bütçesiyle alındığını ve faturalarının bulunduğunu açıklarken, araçlardan birinin 2022 yılında Kılıçdaroğlu tarafından makam aracı olarak kullanıldığını söylemişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de iki aracın da partinin öz kaynaklarıyla alındığını belirterek, "Evi camdan olan başkasının evine taş atmasın" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu Mutlak butlan
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