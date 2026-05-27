ÇYDD'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Kayyumdan bağış kabul etmiyoruz

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevini alan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi Özgür Özel yönetimine ait iki aracı genel merkez önünde sergiledi. Araçların üzerine 'satılık haram araç' yazıldı. Araçların satılması halinde gelirinin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) aktarılacağı bilgisinin kamuoyuna yansımasının ardından ÇYDD, bu bağışın gelmesi halinde kabul etmeyeceğini açıkladı.

ÇYDD sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Basına yansıyan haberlerde; Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine hukuken son derece tartışmalı bir ihtiyati tedbir kararıyla getirilen ve kamuoyunun geniş kesimlerinin tepkilerine rağmen bu görevi kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından gerçekleştirileceği belirtilen bazı satışlardan elde edilecek gelirin derneğimize bağışlanmasının planlandığı öğrenilmiştir.



Derneğimiz, kuruluşundan bu yana Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda; hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve hukuk devletini savunan, temel hak ve özgürlüklerin korunması için mücadele eden ve çalışmalarını partiler üstü sürdüren bir sivil toplum örgütüdür. 37 yıldır kararlılıkla savunduğumuz bu ilkeler gereği; demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerin, özellikle de ana muhalefet partisinin yönetimine, olağan demokratik süreçler ve kurultay iradesi dışında kayyum niteliğinde bir müdahaleyle getirilen bir yönetimden gelecek herhangi bir bağışın derneğimiz tarafından kabul edilmesi mümkün değildir."