Ersin Destanoğlu 3 bin 114 kilometre uzağa imza attı

Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi belli oldu.

Sercan Dikme'nin haberine göre; 24 yaşındaki kaleci, Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig ekiplerinden Al Jazira ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Genç file bekçisinin yeni adresini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 3 bin 114 kilometre mesafe bulunuyor.

ERSİN DESTANOĞLU KARİYERİ

Ersin Destanoğlu, kariyerinde yeni bir sayfa açarak Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig ekiplerinden Al Jazira’ya transfer oldu.

Beşiktaş altyapısında yetişen milli kaleci, 2019 yılında A takıma yükseldikten sonra kısa sürede formayı kaparak siyah-beyazlıların vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Özellikle 2020-21 sezonunda kazanılan Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarında önemli pay sahibi olan genç file bekçisi, kritik kurtarışları ve istikrarlı performansıyla taraftarların takdirini topladı.

Beşiktaş formasıyla uzun yıllar boyunca hem yurt içinde hem de Avrupa kupalarında görev yapan Destanoğlu, gösterdiği başarılı performans sayesinde A Milli Takım’a kadar yükseldi. Kariyerinde yeni bir maceraya atılan tecrübeli kaleci, Al Jazira’da da başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.