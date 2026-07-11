Vlahovic transferi için resmi açıklama yapıldı

İtalya Serie A ekibi Juventus'un CEO'su Giovanni Carnevali, İtalyan ekibinin transfer çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

Carnevali, Juventus ile sözleşmesi biten ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Dusan Vlahovic ile ilgili de konuştu.

''HİÇ GÖRÜŞMEDİM''

La Gazetta della Sport'un aktardığı bilgilere göre; Katıldığı bir ödül töreninde konuşan Carnevali, "Onunla herhangi bir görüşme yapıp yapmadığımız soruldu ve dürüst olmak gerekirse hiç görüşmedim. Bu yüzden açık veya kapalı kapı olması gerçekten önemli değil. O açık sözlü biri. Fırsatlar ortaya çıkarsa, onları dinleyeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Sözleşmesi 30 Haziran'da biten yıldız golcü ile sözleşme yenilemeyen Juventus, Vlahovic'i kadroda düşünmediklerini açıklamıştı.

Daha sonra bir açıklama daha yapan Carnevali uygun şartlar oluşması halinde Vlahovic ile yeni bir sözleşme imzalayabileceklerini belirtmişti.

''ÇOK ÖNEMLİ OYUNCULARDAN BAHSEDİYORLAR''

Carnevali, Franck Kessie, Theo Hernandez ve Brahim Diaz iddialarına ise, "Çok önemli oyunculardan bahsediyorlar ancak maliyetleri analiz edersek şu anda bu kulübün bir parçası olamayacaklarını görüyoruz." dedi.