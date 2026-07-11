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Tam da sınırdayız! Milli takımın hayati maçı: Var mıyız yok muyuz?

Filenin Sultanları hayati maça çıkıyor. Tam da sınırdayız! Var mıyız, yok muyuz?

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Tam da sınırdayız! Milli takımın hayati maçı: Var mıyız yok muyuz? - Fotoğraf: 1
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Filenin Sultanları, 2026 Milletler Ligi'nde 2 günde 2 hayati maça çıkıyor. Tam da sınırdayız! Var mıyız, yok muyuz?

Tam da sınırdayız! Milli takımın hayati maçı: Var mıyız yok muyuz? - Fotoğraf: 2
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Milli takım, Milletler Ligi'nin Japonya'daki 3. etap maçlarına Polonya galibiyetiyle başladı.

Tam da sınırdayız! Milli takımın hayati maçı: Var mıyız yok muyuz? - Fotoğraf: 3
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Ancak ikinci maçında ABD'ye karar setiyle 3-2 mağlup oldu.

Tam da sınırdayız! Milli takımın hayati maçı: Var mıyız yok muyuz? - Fotoğraf: 4
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2026 Milletler Ligi'nde 10 karşılaşmada 7 galibiyet alan milliler, genel sıralamada 7. durumda bulunuyor.

Tam da sınırdayız! Milli takımın hayati maçı: Var mıyız yok muyuz? - Fotoğraf: 5
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Milletler Ligi'nde final grubunda ilk 7 ve evsahibi Çin yer alacak.

Tam da sınırdayız! Milli takımın hayati maçı: Var mıyız yok muyuz? - Fotoğraf: 6
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Bu nedenle Japonya'daki son 2 maç hayati önem taşıyor.

Tam da sınırdayız! Milli takımın hayati maçı: Var mıyız yok muyuz? - Fotoğraf: 7
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Filenin Sultanları bugün ev sahibi Japonya ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati 13.20.

Tam da sınırdayız! Milli takımın hayati maçı: Var mıyız yok muyuz? - Fotoğraf: 8
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Japonya etabındaki son maç ise yarın 09.30'da Tayland ile. Millilerimiz bu 2 maçı da kazanırsa finallere katılabiliyor. Birini kazanıp, birini kaybederse diğer maçların sonucuna göre belli olacak.

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