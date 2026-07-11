Tam da sınırdayız! Milli takımın hayati maçı: Var mıyız yok muyuz?
Filenin Sultanları hayati maça çıkıyor. Tam da sınırdayız! Var mıyız, yok muyuz?
Filenin Sultanları, 2026 Milletler Ligi'nde 2 günde 2 hayati maça çıkıyor. Tam da sınırdayız! Var mıyız, yok muyuz?
Milli takım, Milletler Ligi'nin Japonya'daki 3. etap maçlarına Polonya galibiyetiyle başladı.
Ancak ikinci maçında ABD'ye karar setiyle 3-2 mağlup oldu.
2026 Milletler Ligi'nde 10 karşılaşmada 7 galibiyet alan milliler, genel sıralamada 7. durumda bulunuyor.
Milletler Ligi'nde final grubunda ilk 7 ve evsahibi Çin yer alacak.
Bu nedenle Japonya'daki son 2 maç hayati önem taşıyor.
Filenin Sultanları bugün ev sahibi Japonya ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati 13.20.
Japonya etabındaki son maç ise yarın 09.30'da Tayland ile. Millilerimiz bu 2 maçı da kazanırsa finallere katılabiliyor. Birini kazanıp, birini kaybederse diğer maçların sonucuna göre belli olacak.