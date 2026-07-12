İsmail Kartal'ın takımda kalmasını istediği futbolcular belli oldu

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, yeni sezon öncesi kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; tecrübeli teknik direktör, yönetime sunduğu raporda takımın omurgasını belirledi.

3 FUTBOLCUNUN MUTLAKA KALMASINI İSTEDİ

İsmail Kartal'ın Marco Asensio, Matteo Guendouzi ve Milan Skriniar'ın üzerine kurmayı düşündüğü kadro iskeletinde bu üç yıldızın mutlaka takımda kalmasını istediği aktarıldı.

TEKLİF GELSE BİLE ONAYLANMAYACAK

İsmail Kartal, söz konusu üç futbolcuya teklif gelmesi halinde ayrılığa onay verilmemesini yönetime iletti.

Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması kapsamında Asensio, Guendouzi ve Skriniar'ın kilit rol üstleneceği ifade edildi.

2 MAÇTA 9 GOL ATILDI

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi oynadığı 2 hazırlık maçında 9 gol atıp kalesinde gol görmedi.

Admira Wacker'i Cengiz Ünder, Skriniar, Fred, Glitia (kendi kalesine) ve Becao'nun golleriyle 5-0 yenen Fenerbahçe, Pogon Szczecin'i Cengiz Ünder, Musaba ve Sidiki Cherif'in (2) golleriyle mağlup etti.