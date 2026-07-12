Hazal Kaya'dan hayranlarını üzen açıklama: İddiaları doğruladı!
Ünlü oyuncu Hazal Kaya ülkeden ayrılacağı yönündeki iddialara son noktayı koydu. Kaya’nın sözleri sosyal medyada gündem oldu.
'Aşk-ı Memnu', dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Hazal Kaya kariyeri boyunca 'Bizim Hikaye', 'Maral' ve 'Genco' ,'Adını Feriha Koydum gibi birçok yapımda başarılı oyunculuk performanslarına imza attı. Kaya son günlerde hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
2019 yılında oyuncu Ali Atay ile yaşadığı aşkı evlilikle taçlandıran ve iki çocuk sahibi olan Kaya’nın ailesiyle birlikte yurt dışına yerleşeceği konuşuluyordu. Ünlü oyuncu iddiayla ilgili açıklama yaptı
Hazal Kaya yurt dışına mı taşınıyor?
Son dönemde Hazal Kaya yurt dışına mı gidiyor? sorusu sosyal medyada sıkça gündeme gelirken, ünlü oyuncu bu konuda dikkat çeken ifadeler kullandı. Amsterdam'da yeni bir düzen kuracaklarını belirten Kaya, tamamen Türkiye'den ayrılmayacaklarını doğrulayarak, şu ifadeleri kullandı:
"Yarı yarıya bir hayat olacak. Orada da bir şirketimiz var artık. Uluslararası işler yapmayı hayal ettiğimiz bir şirket kurduk."
Bu açıklama sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Öte yandan Hazal Kaya’nın Türkiye’deki kariyerine ilişkin ‘’ekranlarda olup olmayacağı’’ sorusuna da zemin hazırladı.
Oyuncu çiftin Amsterdam merkezli kurduğu şirketle uluslararası projelerde yer almayı hedeflediği öğrenildi.
Hazal Kaya'nın açıklamalarına göre çift, yaşamını tamamen yurt dışına taşımak yerine Türkiye ile Amsterdam arasında sürdürecek. Böylece hem yurt içindeki projelerini hem de uluslararası çalışmalarını birlikte yürütecek.