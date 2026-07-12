Hazal Kaya'dan hayranlarını üzen açıklama: İddiaları doğruladı!

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Hazal Kaya yurt dışına mı taşınıyor?

Son dönemde Hazal Kaya yurt dışına mı gidiyor? sorusu sosyal medyada sıkça gündeme gelirken, ünlü oyuncu bu konuda dikkat çeken ifadeler kullandı. Amsterdam'da yeni bir düzen kuracaklarını belirten Kaya, tamamen Türkiye'den ayrılmayacaklarını doğrulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yarı yarıya bir hayat olacak. Orada da bir şirketimiz var artık. Uluslararası işler yapmayı hayal ettiğimiz bir şirket kurduk."