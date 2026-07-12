'Yeni partinin arkasında Önder Sav var' iddialarına birinci ağızdan yanıt

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav butlan kararının ardından siyasi tartışmalarda fikirleri en çok merak edilen isimlerden birisi. Butlan kararının ardından 2 Haziran tarihinde 16 yıl sonra ilk defa CHP Grup Toplantısı’na katılan Sav, Özel'e olan desteğini açıkça belli etmişti.

Nefes'ten Aytunç Erkin'e konuşan Sav, Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP'nin seçimlere girmesi halinde barajı aşma sorunu olduğunu söyledi.

YENİ PARTİNİN ARKASINDA ÖNDER SAV MI VAR?

Önder Sav hakkında ortaya atılan 'Yeni partinin arkasında Önder Sav var' iddialarına da sert çıktı. 70 yıllık CHP'li olduğunu kaydeden Sav, yeni partinin kurulmasına öncülük etmenin kendi işi olmadığını, 'Tüzüğü Bülent Tezcan ile beraber hazırlıyorlar' iddialarının da gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

"Ben 70 yıl CHP’liyim. Yeni partinin kurulmasına öncülük etmem benim işim değil. O, şu anda seçimle gelmiş olan Özgür Özel ve arkadaşlarının işi. Onlar eğer CHP’de siyaset yapma şanslarının kalmadığını görüyorlarsa yeni bir parti kurmayı düşünmeleri doğal karşılanmalıdır. Bu konuda çeşitli yalanlar uyduruluyor; güya ben oturmuşum Bülent Tezcan’la birlikte tüzük hazırlıyormuşum.

Tüzüğün T’sini görmedim, öyle bir konu yok. Ben Özgür Bey’le genel başkan seçildikten sonra ve ardında da mutlak butlan kararı verildiğinde bir kez görüştüm. Onun dışında baş başa verip yeni yapılanmayla ilgili değerlendirme yaptığım yok. Onların iç işlerine müdahale etmek istemem, bana da yakışmaz."

26 TEMMUZ: O TARİHE KADAR OLDU OLDU...

Sav, CHP'nin kurultaylarının iptal edilmesinin ardından seçime girme şartlarından birisi olan olağan kurultay tarihinin 26 Temmuz tarihinde dolduğunu, o tarihe kadar kurutltay yapılmaması halinde yeni bir yapılanmanın önünün açılacağını söyledi.

"Yargıtay’ın, hukukun üstünlüğünü gözeterek, hukuken geçersiz mutlak butlan kararını bozması lazım. Ama ona zaman da kalmadı! CHP ve içinde kalıp veya dışında siyaset yapmak isteyen insanların zamanı kalmadı. 26 Temmuz’a kadar bir şeyler oldu, oldu. Olmadı ondan sonra sıkıntılar baş gösterir. Dileyen CHP’de kalır, dileyen başka bir yapılaşmanın içinde yer alır."

"KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞINDA OLDUĞU CHP'NİN BARAJI AŞABİLECEĞİNİ SANMIYORUM"

Sav, kurultay yapılmadan mevcut durumda; yani Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu bir CHP'nin barajı aşabileceğini sanmadığını söyledi. Kendisinin CHP'de kaldığı savunup savunmadığı sorusuna verilen yanıt şu şekilde oldu:

Hukuk yolları ve siyaset yapma şansı kalmadığı zaman yeni bir yolun, yeni bir yapının kurulmasında hiçbir sakınca görmem. Meşrudur. Çünkü ben, üzülerek söylemek isterim ki Kemal Kılıçdaroğlu’nun başında olduğu CHP’nin barajı geçebileceğini sanmıyorum. Bu kadar net görebiliyorum.