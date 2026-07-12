Dalından kopardıkları kiraz sonları oldu: Peş peşe can verdiler

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Karabey köyünde yaşayan 63 yaşındaki Ahmet Derin ile 60 yaşındaki eşi Rahime Derin, 1 Temmuz tarihinde akrabalarına ait bir bahçeden topladıkları kirazları yedikten kısa bir süre sonra aniden rahatsızlandı. Yaşlı çiftin durumunun kötüleşmesi üzerine yakınları tarafından yapılan ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri Tosya Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen çift, durumlarının ciddiyetini koruması nedeniyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

HASTANEDEN PEŞ PEŞE ACI HABERLER GELDİ

Hastanede tedavi altına alınan çiftten Ahmet Derin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen olayın yaşandığı ilk gün hayatını kaybetti. Eşinin vefatının ardından yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesine devam eden Rahime Derin'den de dün acı haber geldi. Talihsiz kadın, dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumarak eşinin ardından vefat etti. Çiftin kesin ölüm sebebinin yapılacak detaylı otopsi işlemlerinin sonucunda netlik kazanacağı belirtildi.

TARIM İLACI ŞÜPHESİ

Olayın ardından söz konusu kiraz ağacında tarım ilacı bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla numune alındı. İncelemeler sürerken, olayla ilgili soruşturma da devam ediyor. (DHA)