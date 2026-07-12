Son dakika | Özgür Özel'e Niğde'de yoğun ilgi

Özel’in kiraz bahçesindeki temaslarında, elde kalan ve maliyetler nedeniyle toplanamayan ürünlerin meyve suyu fabrikalarına yok pahasına verilmek zorunda kalınması da gündeme geldi. Üreticiler, toplanmayan kirazın meysuya 15 lira gibi düşük bir bedelle gittiğini aktardı. Özel, bu durumu Manisa'daki üzüm üreticilerinin yaşadığı kayıplara benzeterek, "Bizim üzüm şaraplığa ayrıldı mı, bir hasar oldu mu hemen şaraplık olur. Hemen fiyat onda birine düşer" ifadelerini kullandı.

Sohbet sırasında bir yurttaşın, Atatürk'ün İkinci İnönü Savaşı sonrasında İsmet İnönü'ye çektiği telgraftaki "Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz" sözünü hatırlatarak Özel'e destek vermesi dikkat çekti.

"GİTTİĞİMİZ HER YERDE YÜK BİRAZ DAHA ARTIYOR"

Kurultay sürecinin ardından geçen yaklaşık iki aylık süreyi değerlendiren Özgür Özel, Niğde'nin ziyaret ettiği 21'inci il olduğunu açıkladı. Özel, il ziyaretlerine başlama gerekçesini ve sahada karşılaştığı tabloyu şu sözlerle anlattı:

"Mücadele ediyoruz, dedik gidelim yol soralım, yön soralım, ne yapalım diyelim... Bir de çok ağırlık vardı üstümüzde, biraz ağırlığı atalım ama gittiğimiz her yerde yük biraz daha artıyor. Sadece kendimiz için, siyaset için değil... Gaziantep'e gidiyoruz, fıstık üreticisi aynı şeyi söylüyor. Dün asgari ücretli söylüyor. Adana'daki işsiz, ırgatlık yapan adam söylüyor; 'Siz kurtulmadan biz kurtulmayacağız' diyor. Hakikaten yeni bir kurtuluş mücadelesiyle karşı karşıyayız. İnşallah başarırız."

"AK PARTİ KAZANAMAYACAĞINI GÖRMÜŞ, KAYBETTİRMEK İÇİN BİR ŞEY YAPIYOR"

İktidarın mevcut siyasi tutumuna dair değerlendirmelerde bulunan CHP Lideri, AKP'nin artık kazanmak üzerine değil, muhalefete kaybettirmek üzerine bir strateji kurduğunu belirtti:

"İşin kötüsü, eskiden şöyle bir şeydi; AK Parti kazanmak için bir şeyler yapıyordu. Şimdi kazanmak için bir şey yapmıyor. Kazanamayacağını görmüş, kaybettirmek için bir şey yapıyor. Bize kaybettirmeye formül arıyor. O oyunu bozacağız inşallah."

"ZARAR ETSEK DAHİ VAR GÜCÜMÜZLE DESTEKLEYECEĞİZ"

Özel'in açıklamalarının ardından söz alan Niğde İl Eski Gençlik Kolları Başkanı Hasan Boro, bölgedeki çiftçilerin ve köylülerin siyasette yaşanacak bir değişim için bedel ödemeye hazır olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Burada tüm köylü vatandaş var zaten. Olabildiğince tam gücüyle, bundan zarar etsek dahi bunu tekrar kazanabilmek için biz var gücümüzle destekleyeceğiz. Buradaki güç, dirayet, inanç, başarı size ait. Destek, kuvvet bizde."

Sohbetin ardından kiraz bahçesindeki işçiler ve partililer hep bir ağızdan "Hak, hukuk, adalet" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları attı.

Buluşma, tarlada çalışan kadın işçilerin ve bölge halkının Özgür Özel ile çektirdiği hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Yurttaşlar, Özel'i "Özgür Başkan" tezahüratları eşliğinde Yeni Çarşı'daki esnaf ziyaretine uğurladı.