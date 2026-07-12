Son dakika | Özgür Özel'e Niğde'de yoğun ilgi
CHP Lideri Özgür Özel bugün Niğde'de. Kiraz bahçesinde işçilerle başlayacak temaslar, Yeni Çarşı'da esnaf ziyareti ve Çiftlik'te Halk Ekmek Fırını açılışıyla sürecek.
CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, yurt gezileri programı kapsamında bugün Niğde'de ziyaretler gerçekleştiriyor. Gün boyunca tarım alanlarında, ilçe merkezlerinde ve belediye tesislerinde temaslarda bulunacak olan Özel; tarım işçileri, esnaf ve çiftçilerle bir araya gelecek.
Özel’in Niğde mesaisi, saat 11.00’de Ulukışla ilçesine bağlı Beyağıl Köyü’ndeki bir kiraz bahçesinde işçilerle yapacağı sohbetle başlıyor. Saat 11.45’te Niğde merkezdeki Yeni Çarşı Girişi'ne geçecek olan Özel, burada esnafı ziyaret edip bir yürüyüş gerçekleştirecek. Saat 14.00’te ise Çiftlik ilçesine geçecek olan Özel; Çarşı Mahallesi, Birinci Sokak'taki Çiftlik Belediye Binası alt katında çiftçi kadınlarla buluşacak ve ardından Halk Ekmek Fırını'nın açılışını yapacak.
"HASARLI ÜRÜNÜN FİYATI ONDA BİRİNE DÜŞÜYOR"
Özel’in kiraz bahçesindeki temaslarında, elde kalan ve maliyetler nedeniyle toplanamayan ürünlerin meyve suyu fabrikalarına yok pahasına verilmek zorunda kalınması da gündeme geldi. Üreticiler, toplanmayan kirazın meysuya 15 lira gibi düşük bir bedelle gittiğini aktardı. Özel, bu durumu Manisa'daki üzüm üreticilerinin yaşadığı kayıplara benzeterek, "Bizim üzüm şaraplığa ayrıldı mı, bir hasar oldu mu hemen şaraplık olur. Hemen fiyat onda birine düşer" ifadelerini kullandı.
Sohbet sırasında bir yurttaşın, Atatürk'ün İkinci İnönü Savaşı sonrasında İsmet İnönü'ye çektiği telgraftaki "Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz" sözünü hatırlatarak Özel'e destek vermesi dikkat çekti.
"GİTTİĞİMİZ HER YERDE YÜK BİRAZ DAHA ARTIYOR"
Kurultay sürecinin ardından geçen yaklaşık iki aylık süreyi değerlendiren Özgür Özel, Niğde'nin ziyaret ettiği 21'inci il olduğunu açıkladı. Özel, il ziyaretlerine başlama gerekçesini ve sahada karşılaştığı tabloyu şu sözlerle anlattı:
"Mücadele ediyoruz, dedik gidelim yol soralım, yön soralım, ne yapalım diyelim... Bir de çok ağırlık vardı üstümüzde, biraz ağırlığı atalım ama gittiğimiz her yerde yük biraz daha artıyor. Sadece kendimiz için, siyaset için değil... Gaziantep'e gidiyoruz, fıstık üreticisi aynı şeyi söylüyor. Dün asgari ücretli söylüyor. Adana'daki işsiz, ırgatlık yapan adam söylüyor; 'Siz kurtulmadan biz kurtulmayacağız' diyor. Hakikaten yeni bir kurtuluş mücadelesiyle karşı karşıyayız. İnşallah başarırız."
"AK PARTİ KAZANAMAYACAĞINI GÖRMÜŞ, KAYBETTİRMEK İÇİN BİR ŞEY YAPIYOR"
İktidarın mevcut siyasi tutumuna dair değerlendirmelerde bulunan CHP Lideri, AKP'nin artık kazanmak üzerine değil, muhalefete kaybettirmek üzerine bir strateji kurduğunu belirtti:
"İşin kötüsü, eskiden şöyle bir şeydi; AK Parti kazanmak için bir şeyler yapıyordu. Şimdi kazanmak için bir şey yapmıyor. Kazanamayacağını görmüş, kaybettirmek için bir şey yapıyor. Bize kaybettirmeye formül arıyor. O oyunu bozacağız inşallah."
"ZARAR ETSEK DAHİ VAR GÜCÜMÜZLE DESTEKLEYECEĞİZ"
Özel'in açıklamalarının ardından söz alan Niğde İl Eski Gençlik Kolları Başkanı Hasan Boro, bölgedeki çiftçilerin ve köylülerin siyasette yaşanacak bir değişim için bedel ödemeye hazır olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Burada tüm köylü vatandaş var zaten. Olabildiğince tam gücüyle, bundan zarar etsek dahi bunu tekrar kazanabilmek için biz var gücümüzle destekleyeceğiz. Buradaki güç, dirayet, inanç, başarı size ait. Destek, kuvvet bizde."
Sohbetin ardından kiraz bahçesindeki işçiler ve partililer hep bir ağızdan "Hak, hukuk, adalet" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları attı.
Buluşma, tarlada çalışan kadın işçilerin ve bölge halkının Özgür Özel ile çektirdiği hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Yurttaşlar, Özel'i "Özgür Başkan" tezahüratları eşliğinde Yeni Çarşı'daki esnaf ziyaretine uğurladı.
ÜRETİCİ İSYAN ETTİ: ÜNİVERSİTEYİ BIRAKIP TOPRAĞA SARILDIM PİŞMAN ETTİLER
Bahçedeki işçiler ve üreticilerle karaçay eşliğinde sohbet eden Özgür Özel, bölgedeki kiraz üretiminin sürdürülebilir olmaktan çıktığına dair şikayetleri dinledi. Bir üretici, asgari ücretin bir tık üzerinde bir maaşla çalıştığını ancak aynı zamanda kiraz üretimi de yaptığını belirterek şu verileri paylaştı:
"2 sene öncesinde 100-120 civarında olan kiraz fiyatım şu anda 65 TL. Yani ben o kirazı dalında bırakacağım. Şimdi bana 'üret' demedikten sonra, ben kazanç sağlayamadıktan sonra, ben gelecek işçiye bir ücret veremedikten sonra benim burada üretici olmamın hiçbir mantığı yok."
Hükümet yetkililerinin her defasında "iyi olacak, güzel olacak" diyerek kendilerini geçiştirdiğini savunan üretici, Özgür Özel’e "Sizin liderliğinizde Cumhuriyet Halk Partisi geri alındığında, bu konulara tamamen bu köyden başlamanızı temenni ediyoruz, istiyoruz. Özellikle tarımdan yürümenizi istiyoruz. Çiftçiyi çalışa çalışa batırdılar genel başkanım" sözleriyle seslendi.
"FĞBRE 300 LİRADAN 2 BİN LİRAYA ÇIKTI"
Bir diğer üretici ise girdi maliyetleri ile satış fiyatları arasındaki devasa uçurumu şu sözlerle aktardı:
"Bizim kiraz hasadımız başladı... Yalnız fiyatlar çok düşük. Zaten 40-50 lira işçilik maliyeti biniyor. Artı bizim diğer masraflarımız; 2024’te 300 liraya aldığım gübre şu anda 2 bin lira. Yani gelir gideri karşılamadı."
Özgür Özel'in, "Demin abla dedi, bunu iki sene önce 100 liraya sattık diyor. Geçen sene zaten ürün olmadı. Bu sene 50 liraya, 60 liraya almaya çalışıyorlar, toplaması 50 lira" diyerek durumu özetlemesi üzerine üretici, "Toplamaya gelen para ancak topladığın para olunca toplamayı bile kurtarmıyor. Sattığında da zaten bütün diğer masraflar zarar. Tamamen zarardayız" yanıtını verdi. Bölgede fiyatı belirleyecek düzenleyici bir kurumun olmadığını da sözlerine ekledi.
"MALİYE BAKANI AÇIKLAMA YAPIYOR BİZİMLE DALGA GEÇİYORLAR"
Üniversite eğitimini yarıda bırakarak 6 yıl önce köyüne dönen genç bir çiftçi ise sadece kirazda değil; çilek, sebze, arpa ve buğdayda da aynı mağduriyeti yaşadıklarını belirtti:
"Bu sene arpa ve buğdayda da aynısı oldu. Bakan çıktı bir açıklama yaptı, 'rekolte fazla, fiyatı düşük tuttuk' diye. Bizimle dalga geçiyorlar resmen. Yani resmen toprağın altına gömdüler çiftçiyi... Bir umut dedik üretelim, toprağa sarılalım; pişman olduk."
ÇİFTÇİ YAŞ ORTALAMASI 57'YE ÇIKTI
Genç çiftçinin bu sözleri üzerine Özgür Özel, Türkiye'deki tarım nüfusunun yaşlandığına dikkat çekerek şu istatistiği paylaştı:
"Türkiye’de çiftçinin yaş ortalaması 57’ye çıkmış. Eskiden 32’ymiş, sonra 37 olmuş, şimdi 57 olmuş. Gençler hiç çiftçilik yapmıyor. Çiftçilik yapan 3 gençten 2’si de 'asgari ücretli bir maaş bulursam gider şehirde çalışırım' diyor."
Orada bulunan bir başka köylü de Özel'i doğrulayarak, "Aynı fikirdeyiz, benim çocuklarım mesela hepsi dışarıda. 3 çocuk var, dışarıda çalışıyor, burada durmuyor" dedi.
100 BİN LİRALIK MASRAFA 27 BİN LİRA TEŞVİK
Üreticiler, devlet desteklerinin yetersizliğinden ve yüksek faizli borç sarmalından da dert yandı. Bir üretici, "Geçen sene biz misal veriyorum 100 bin liralık bir maliyet harcama yapmışız, bize devletin vermiş olduğu teşvik 27 bin lira. Ben onu orada ilacıma mı vereceğim, gübreme mi vereceğim, enerjime mi vereceğim, suya mı vereceğim? Nereye harcayacağımı bölüştüremiyorum" diyerek tepki gösterdi.
Ayrıca hasat döneminde yaşanan bir diğer mağduriyeti de şu şekilde dile getirdi:
"Eksper bahçeye geliyor, '60 lira tamam fiyat' diyor. Biz topluyoruz, işçiliği veriyoruz. Tezgaha vardığımızda 'kirazın fiyatı 45 lira' diyor. Ve ben bunu kopartmış oluyorum artık, bir önlem alamıyorum."
Özgür Özel'in "Koparmasan kaç gün geçer?" sorusuna ise üreticiler "Bir hafta, 10 gün" yanıtını verdi.
ÇÖZÜM ÖNERİSİ: KOOPERATİFLEŞME VE LİSANSLI DEPOCULUK
Köydeki üreticiler Niğde genelinde 34 bin 200 ton kiraz üretildiğini, bu rakamın Türkiye rekoltesinin yüzde 2.64'üne denk geldiğini belirterek bölge için kirazın hayati önemde olduğunu vurguladı. Çözüm olarak ise şu öneriler Özel'e sunuldu:
"Kooperatifleşme, soğuk hava deposu, ayrıştırma ve paketleme. Bu da özel idare tarafından yapılmalı."
Özgür Özel de bu öneriye katılarak geçmişte üzerinde çalıştıkları lisanslı depoculuk sistemini işaret etti:
"Lisanslı depoculuk diye bir şey var... Sen oraya veriyorsan, orada duruyor. Sen istediğin zaman satıyorsun, hesabı o zaman kesiyorlar. Sen karar veriyorsun. Öyle olunca da bu sefer bunu alıp dünya piyasasına sürmek isteyen geliyor, senin uygun gördüğün fiyattan alırsa alıyor."
ÖZGÜR ÖZEL KİRAZ BAHÇESİNDE
CHP Lideri Özgür Özel, Niğde programına Ulukışla ilçesine bağlı Beyağıl Köyü’ndeki bir kiraz bahçesinde tarım işçileri ve üreticilerle bir araya gelerek başladı. Özel, bahçede çalışan vatandaşların ekonomik şartlarını ve üretim süreçlerindeki şikayetlerini dinledi.
Özel'e piyasadaki alım-satım sorunlarını aktaran bir üretici kadın, tarımsal üretimdeki fiyat istikrarsızlığına ve yüksek işçilik giderlerine dikkat çekti. Üretici kadın, zarar ettikleri tabloyu şu sözlerle anlattı:
"Ürünü üretiyoruz. Sabit, bilinen, güvenilir bir alıcı olmadığı için herkes başka başka fiyatlar verdiği için, bir fiyat istikrarı yok. Bu sefer maliyetinin altında satıyoruz. Toplaması çok, mesela onu toplaması çok maliyetli. Seçiyoruz... Maliyetleri duyunca..."
Bir üretici kadın, Özel'e "Senin arkandayız. Güzel bir şey söylüyorsun, doğruyu söylüyorsun. Biz de senin arkandayız inşallah" diyerek seslendi.
Özel ise vatandaşların bu sözlerine iktidar değişimi vurgusuyla yanıt verdi:
"Sen bana güzel şey söylüyorsun, dua ediyorsun. İnşallah, Allah yolumuzu da açık ederse yaparız. Ya başka bir şey yaparız ama bu iktidarı değiştireceğiz."
Bu sözlerin ardından çevredeki vatandaşlar da "İnşallah" diyerek karşılık verdi.
Özgür Özel emekçiler hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekimi sırasında kadın işçiler Özel'i "Allah kuvvet versin" dedi.