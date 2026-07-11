S-400 bilmecesinde sürpriz gelişme: Moskova'dan o ülkeye yeşil ışık

Türkiye'nin en tartışmalı savunma yatırımlarından biri olan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. İngiltere merkezli The Middle East Eye'ın haberine göre Rusya, Türkiye'nin envanterindeki S-400 sistemlerinin üçüncü bir ülkeye devredilmesi seçeneğine olumlu yaklaşıyor. Haberde, Moskova'nın özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) uygun alıcı olarak gördüğü öne sürüldü.

Konuya yakın kaynaklar, Ankara ile Moskova arasında aylardır devam eden görüşmeler bulunduğunu aktarırken, müzakerelerin henüz sonuçlanmadığını belirtti. Kremlin de Türkiye'nin S-400'leri üçüncü bir ülkeye satma ihtimali konusunda taraflar arasında istişarelerin sürdüğünü doğruladı. Buna karşın Rus makamları, BAE ismini resmi olarak doğrulayan bir açıklama yapmadı.

KARARI PUTİN VERECEK

Haberde yer alan bilgilere göre Türk yetkililer, BAE'nin zaten Pantsir başta olmak üzere çeşitli Rus yapımı hava savunma sistemlerini kullandığını ve savunma envanterini farklı kaynaklardan güçlendirme politikası izlediğini dile getirdi.

Rus bir kaynak S-400 satışının gerçekleşebilmesi için çözülmesi gereken teknik ve siyasi ayrıntılar bulunduğunu, son kararın ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından verileceğini ifade etti.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

İddiaya göre olası satışın doğrudan Rusya ile BAE arasında değil, Türkiye ile BAE arasında yapılacak olması nedeniyle ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım düzenlemeleri açısından farklı bir hukuki zeminde değerlendirilebileceği belirtildi.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da konunun son derece hassas olduğunu vurgulayarak, taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ancak şu aşamada ayrıntı paylaşılmayacağını söyledi.

MOSKOVA NEDEN SICAK BAKIYOR?

Haberde, Rusya'nın daha önce kamuoyuna yansıyan bazı iddiaların aksine Türkiye'deki S-400 sistemlerini geri almayı kabul etmediği ifade edildi.

Ayrıca Ankara'nın, üçüncü ülkeye satış görüşmelerinin başladığını duyurmayı planladığı resmi açıklamanın son anda gerekçesiz şekilde iptal edildiği öne sürüldü.

Rusya'nın satış seçeneğine neden olumlu yaklaştığı netlik kazanmasa da Ankara'daki kaynaklar, Moskova'nın bunun karşılığında Türkiye'den bazı stratejik tavizler talep edebileceğini savundu. Bu kapsamda özellikle iki ülke arasında yenilenmesi beklenen doğal gaz anlaşmasının müzakerelerde önemli başlıklardan biri olduğu belirtildi.

F-35 SÜRECİ YENİDEN GÜNDEMDE

Türkiye, yaklaşık yedi yıl önce 2 milyar dolar seviyesinde bir anlaşmayla S-400 sistemlerini satın almış, bu kararın ardından ABD tarafından F-35 savaş uçağı programından çıkarılmıştı.

Donald Trump'ın 2025 yılında yeniden ABD başkanlığına gelmesiyle Ankara-Washington ilişkilerinde normalleşme süreci hız kazanırken, S-400 dosyası yeniden en kritik başlıklardan biri haline geldi.

ABD'nin 2020 tarihli Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA), Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilebilmesi için S-400 sistemlerine artık sahip olmamasını şart koşuyor.

Bu nedenle tarafların son aylarda farklı çözüm formülleri üzerinde çalıştığı biliniyor. Daha önce sistemlerin ana bileşenlerinin sökülerek ABD gözetiminde güvenli bir depoda muhafaza edilmesi önerisi de gündeme gelmişti. Ancak bu modelin yaptırımları tamamen kaldırmayacağı, yalnızca geçici bir muafiyet sağlayabileceği gerekçesiyle kalıcı çözüm olarak değerlendirilmediği ifade edildi.