Son dakika | Rusya: Türkiye ile S-400'ü görüşüyoruz

Rusya, Türkiye'nin envanterinde yer alan S-400 hava savunma sistemlerinin geleceğine dair resmi bir açıklamada bulundu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile S-400 hava savunma sisteminin üçüncü bir ülkeye satışı konusunda görüştüklerini ilan etti.

Peskov, yaptığı açıklamada, "Rusya ve Türkiye, Ankara'nın envanterinde bulunan S-400 komplekslerinin olası yeniden satışı konusunda görüşmeler yaptı. Bu sistemlerin satış olasılığı hassas bir konu. Türkiye ile bu konudaki görüşmeler devam edecek" ifadelerini kullandı. Kremlin'den yapılan genel bilgilendirmede de, "Rusya ve Türkiye arasında, S-400'lerin olası bir 3. ülkeye satışına izin verilmesi için görüşmeler yapılıyor" denildi.

İKTİDAR MEDYASININ İDDİASI: S-400'LER BİR KÖRFEZ ÜLKESİNE SATILDI

Rusya'dan gelen bu resmi açıklamadan saatler önce, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, S-400'lerin üçüncü bir ülkeye satıldığını ve bu durumun bugün resmen açıklanacağını ileri sürmüştü.

Selvi, sabah saatlerindeki yazısında şu kulis bilgilerini paylaşmıştı:

"Edindiğim bilgilere göre S400'ler üçüncü ülkeye satıldı. Satış bugün açıklanacak. S400'ler Körfez'deki bir ülkeye gidiyor. Dün son pürüzler üzerinde çalışılıyordu. Gece yarısı son pürüzlerin de giderildiği söylendi. Birleşik Arap Emirlikleri diyen var, Katar'ı işaret eden var. En iyisi resmî açıklamayı beklemek."

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI VE F-35 PROGRAMI KISKACI

S-400'lerin üçüncü bir ülkeye satış trafiği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamalarla hız kazandı. Trump, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını ve F-35'lerin teslim edilmesine sıcak baktığını belirtmişti.

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için 2019'da F-35 programından çıkarılmış, 2020'de ise ABD tarafından CAATSA yaptırımlarına tabi tutulmuştu. ABD Kongresi'nin 2020 yılında kabul ettiği yasal düzenleme nedeniyle, Türkiye envanterinde S-400 barındırdığı sürece F-35 mülkiyetini ve transferini gerçekleştiremiyor. Söz konusu füze sistemlerinin bir Körfez ülkesine satılması formülüne ABD yönetiminin de sıcak baktığı belirtiliyor.

2,5 MİLYAR DOLARLIK S-400 ALIM SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Türkiye, 2017 yılı sonunda Rusya ile biri opsiyonlu iki adet S-400 sisteminin satın alınması konusunda bir sözleşme imzalandığını ilan etmişti. Yetkililer, toplam maliyeti 2,5 milyar dolar olan S-400 sistemi için peşinatın Rus yönetimine transfer edildiğini duyurmuş ve 12 Temmuz 2019'da ilk parçalar Türkiye'ye teslim edilmişti.

Bu teslimattan beş gün sonra ABD, proje ortağı olan Türkiye'yi F-35 yeni nesil savaş uçaklarının üretim sürecinden çıkardığını açıklamıştı. Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları ise Aralık 2020'de ABD Kongresi'nde kabul edilmiş ve Nisan 2021'de resmen devreye alınmıştı. Anlaşmalar uyarınca, Türkiye'nin S-400'leri elinden çıkarabilmesi için üretici konumundaki Rusya'nın onayı ve izni gerekiyor.