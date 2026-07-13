Türk sağlık devi tarihi hastaneyi satın alıyor

Türkiye'nin önde gelen sağlık zincirlerinden Medicana Grubu, küresel büyüme stratejisi doğrultusunda rotayı Avrupa’ya çevirdi. 34 yıllık geçmişi ve 15 bin kişilik istihdamıyla dikkat çeken grup, Almanya Berlin'deki en köklü sağlık kurumlarından biri olan tarihi Jüdisches Krankenhaus Hastanesini devralmak için anlaşma sağladı.

Yaklaşık 350 yatak kapasitesine sahip olan akut ve acil servis odaklı hastane, yüksek maliyetler ve ağır bütçe baskıları nedeniyle ciddi bir likidite krizine girmişti. Kurum, faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmek adına Ekim 2025’te mahkeme gözetiminde iflas koruma sürecine başvurmuştu.



"TÜRKİYE'DEKİ DENEYİMİ ALMANYA'YA TAŞIYORUZ"

Satın alma hamlesine ilişkin Medicana Grubu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alman pazarına girişimiz, şirket grubumuzun uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli bir adımıdır."

"Almanya'ya atılan bu adımla güçlü bir sağlık ağı kurmanın yanı sıra, Türkiye'de geliştirdiğimiz gelişmiş hastane deneyimini ve sektörler arası sağlık yaklaşımını Almanya'ya getirmek istiyoruz."

GÖZLER BERLİN SENATOSU'NDA

Türkiye'nin sağlık hizmeti ihracatı vizyonu açısından da tarihi bir dönüm noktası olan bu dev satın alma operasyonunun resmiyet kazanması için şu anda Berlin Senatosu Sağlık İdaresi'nin nihai onayı bekleniyor.