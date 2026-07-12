İmamoğlu'nun bir davası daha düşüyor

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davalardan birisi de Bilirkişi davası. Son duruşmada savcı TCK 277’de düzenlenen “yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” suçunun oluşmadığını, eylemin yalnızca TCK 288’de yer alan “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçunun olduğunu belirtmiş, mahkeme de bu suçun ön ödeme kapsamında olduğunu belirtmişti.

ÖN ÖDEME YAPILDI

Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın aktardığı bilgilere göre yarına (13 Temmuz tarihine) ertelenen dava öncesinde İmamoğlu avukatları aracılığı ile ön ödemesini yaptı. İmamoğlu'nun bu adımının ardından davanın düşmesi ve yarın bir yargılama olmaması bekleniyor.

"ÇİRKİN DAVASI" DA ÖN ÖDEME İLE DÜŞMÜŞTÜ

Ekrem İmamoğlu'na açılan 'çirkin davası' da geçtiğimiz Mart ayında düşmüştü. İmamoğlu hakkında, 23 Ekim 2024 tarihinde Ankara’da TUSAŞ’a yönelik düzenlenen terör saldırısının ardından İstanbul Fuar Merkezi’ndeki TUSAŞ standını ziyaret ettiği sırada Serkan Şahin isimli bir kişiyle girdiği diyalog nedeniyle “hakaret” iddiasıyla dava açılmış, İmamoğlu’nun, Şahin’e yönelik “Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin” ifadelerini kullandığı öne sürülmüş ve siyasi yasak talebini de içeren dava açılmıştı. Mahkeme suçun ön ödeme kapsamında olduğuna karar vermiş, İmamoğlu da ödemeyi yapmış ve mahkemeden davanın düşürülmesi yönünde hüküm kurulmuştu.

2025 EKİM TARİHİNDE BİR DAVASI DAHA DÜŞMÜŞTÜ

İmamoğlu hakkında “Kent Uzlaşısı soruşturmasını yürüten iki savcıya yönelik sözleri nedeniyle “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçundan başlatılan soruşturma hakkında iddianame düzenlenmiş, imamoğlu'nun , 4 yıldan 1 aya kadar hapsi talep edilmişti. O dosyada da mahkeme suçun TCK'nın 75. maddesi uyarınca ön ödeme kapsamında olduğuna karar vermiş, İmamoğlu ödemeyi yapmış ve dava düşmüştü.