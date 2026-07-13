FIFA'dan kötü haber geldi: Türkiye'yi ne hale düşürdüler!
Milli takımın Dünya Kupası'ndaki başarısızlığından sonra FIFA'dan da kötü haber geldi. Türkiye'yi nerelere düşürdüler!
1 10
A Milli Takım, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda daha gruptan bile çıkamadan elendi ve eve döndü.
2 10
Başarısızlık FIFA sıralamasına da yansıdı. FIFA'dan kötü haber geldi. Millilerimiz Türkiye'yi ne hale düşürdü! Bizi geçen ülkeler şaşkınlık yarattı.
3 10
FIFA sıralaması güncellendi. Milli takımımız, pek çok ülkenin çok gerisinde kaldı. Sabah'taki habere göre sıralama şöyle:
4 10
1-Fransa
2-Arjantin
3-İspanya
4-İngiltere
Bu 4 takım Dünya Kupası'nda yarı finalde mücadele edecek.
5 10
5-Brezilya
6-Fas
7-Portekiz
8-Belçika
6 10
9-Hollanda
10-Meksika
11-Kolombiya
12-Almanya
7 10
13-Hırvatistan
14-Belçika
15-İtalya
16-ABD
8 10
17-Japonya
18-Senegal
19-Norveç
20-Uruguay
9 10
21-Danimarka
22-İran
23-Avusturya
24-Mısır
10 10
25-Ekvador
26-Nijerya
27-Türkiye
28-Avustralya