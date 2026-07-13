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Halk TV Spor FIFA'dan kötü haber geldi: Türkiye'yi ne hale düşürdüler!

FIFA'dan kötü haber geldi: Türkiye'yi ne hale düşürdüler!

Milli takımın Dünya Kupası'ndaki başarısızlığından sonra FIFA'dan da kötü haber geldi. Türkiye'yi nerelere düşürdüler!

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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FIFA'dan kötü haber geldi: Türkiye'yi ne hale düşürdüler! - Fotoğraf: 1
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A Milli Takım, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda daha gruptan bile çıkamadan elendi ve eve döndü.

FIFA'dan kötü haber geldi: Türkiye'yi ne hale düşürdüler! - Fotoğraf: 2
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Başarısızlık FIFA sıralamasına da yansıdı. FIFA'dan kötü haber geldi. Millilerimiz Türkiye'yi ne hale düşürdü! Bizi geçen ülkeler şaşkınlık yarattı.

FIFA'dan kötü haber geldi: Türkiye'yi ne hale düşürdüler! - Fotoğraf: 3
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FIFA sıralaması güncellendi. Milli takımımız, pek çok ülkenin çok gerisinde kaldı. Sabah'taki habere göre sıralama şöyle:

FIFA'dan kötü haber geldi: Türkiye'yi ne hale düşürdüler! - Fotoğraf: 4
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1-Fransa
2-Arjantin
3-İspanya
4-İngiltere
Bu 4 takım Dünya Kupası'nda yarı finalde mücadele edecek.

FIFA'dan kötü haber geldi: Türkiye'yi ne hale düşürdüler! - Fotoğraf: 5
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5-Brezilya
6-Fas
7-Portekiz
8-Belçika

FIFA'dan kötü haber geldi: Türkiye'yi ne hale düşürdüler! - Fotoğraf: 6
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9-Hollanda
10-Meksika
11-Kolombiya
12-Almanya

FIFA'dan kötü haber geldi: Türkiye'yi ne hale düşürdüler! - Fotoğraf: 7
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13-Hırvatistan
14-Belçika
15-İtalya
16-ABD

FIFA'dan kötü haber geldi: Türkiye'yi ne hale düşürdüler! - Fotoğraf: 8
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17-Japonya
18-Senegal
19-Norveç
20-Uruguay

FIFA'dan kötü haber geldi: Türkiye'yi ne hale düşürdüler! - Fotoğraf: 9
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21-Danimarka
22-İran
23-Avusturya
24-Mısır

FIFA'dan kötü haber geldi: Türkiye'yi ne hale düşürdüler! - Fotoğraf: 10
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25-Ekvador
26-Nijerya
27-Türkiye
28-Avustralya

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