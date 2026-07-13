Araba sipariş etti: Eve geldiğinde gerçek ortaya çıktı

ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan ünlü YouTuber Carter Scherer, çılgın bir deneye imza attı. Çinli e-ticaret devi Alibaba'dan tam 30 bin dolar ödeyerek Bugatti Veyron model bir hiper araba kopyası sipariş etti. Tam 4 ay süren heyecanlı bekleyişin ardından devasa paket nihayet adrese ulaştı. Ancak kutunun açılmasıyla yaşananlar, sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

KUTUDAN ÇIKAN ŞEY ŞOKE ETTİ

Aracın sığabileceği büyüklükteki devasa tahta sandığı açmak için onlarca çiviyi tek tek söken genç YouTuber, karşısına çıkan manzarayı görünce kahkahalarına engel olamadı. Sipariş ettiği sözde "hiper otomobil" kalitesiz bir replika olmaktan çok uzaktı.

30 BİN DOLARLIK SİPARİŞİN TRAJİKOMİK DETAYLARI

Yapılan incelemelerin ardından aracın neredeyse tamamen köpükten (strafor) üretildiği fark edilirken, karşılaşılan trajikomik detaylar bu kadarla da sınırlı kalmadı. Bugatti'nin ikonik at nalı şeklindeki ön ızgarasının yer almadığı araçta, orijinal logo yerine sadece sıradan bir çıkartma yapıştırılmıştı. Yan taraflarında kapı tasarımı bulunmasına rağmen gerçekte açılabilen tek bir kapısı bile olmayan otomobilin üzerinde, gerçek lastikler yerine yalnızca dış görünüşü kurtarması amacıyla yerleştirilmiş plastik maket tekerlekler mevcuttu.