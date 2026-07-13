Evinden 74 kilo altın ve 20 milyon dolar çıktı: Yolsuzlukla mücadele Başsavcısı istifa etti!

Endonezya'da yolsuzlukla mücadeleden sorumlu en üst düzey isimlerden biri olan Başsavcı Febrie Adriansyah'ın evine düzenlenen operasyonda 74 kilogram altın ile yaklaşık 20 milyon dolar nakit para ele geçildi ve yaşanan skandalın ardından Adriansyah görevinden istifa etti.

Endonezya Başsavcılığı, 11 Temmuz'da yaptığı açıklamada Adriansyah'ın özel suçlardan sorumlu başsavcılık görevinden ayrıldığını doğruladı. Açıklamada, istifanın "kolluk sisteminin bütünlüğünü, nesnelliğini ve tarafsızlığını korumak" amacıyla gerçekleştiği belirtilirken, Adriansyah hakkında şu ana kadar herhangi bir resmi suçlama yöneltilmediği bildirildi.

12 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ulusal polis ve Jakarta polisi, 8 ve 9 Temmuz'da Jakarta, Güney Tangerang ve Bogor'da bulunan 12 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Büyük çaplı operasyon kapsamında 15 kişinin ifadesine başvuruldu. Soruşturmanın, büyük çaplı bir yolsuzluk ve rüşvet ağına yönelik yürütüldüğü ve bu şebekenin ülkede son dönemde yaşanan elektrik kesintileriyle bağlantılı olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

74 KİLO ALTIN, MİLYONLARCA DOLAR NAKİT PARA ÇIKTI

Polis Sözcüsü Budi Hermanto, düzenlediği basın toplantısında operasyonlarda 74 kilogram altın külçesi ile yaklaşık 20 milyon dolar değerinde nakit paraya el konulduğunu açıkladı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, ele geçirilen paraların Endonezya rupisi, ABD doları, Singapur doları ve Suudi riyali cinsinden olduğu bildirildi. Yerel basın ise söz konusu varlıkların büyük bölümünün Adriansyah'a ait olduğu belirtilen Bogor'daki evde bulunduğunu aktardı.

"YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIM"

İstifasını sunmadan önce savunmasını yapan Adriansyah, hakkındaki iddiaları reddetti. Herhangi bir usulsüzlük yapmadığını savunan Adriansyah, "Yanlış bir şey yapmadım" diyerek elektrik kesintilerine ilişkin yürütülen soruşturmada neden hedef alındığını anlamadığını ifade etti.

ÇOK SAYIDA KRİTİK SORUŞTURMAYI YÜRÜTÜYORDU

58 yaşındaki Febrie Adriansyah, 2022 yılında özel suçlardan sorumlu başsavcı olarak göreve atanmıştı. Görev süresince devlete ait sigorta şirketleri Asabri ve Jiwasraya'daki yolsuzluk iddiaları, devlet enerji şirketi Pertamina'daki usulsüz yakıt ithalatı soruşturması ile eski Ticaret Bakanı Thomas Lembong hakkındaki yolsuzluk dosyalarında görev aldı.

Adriansyah ayrıca Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun ücretsiz okul yemeği programını yürüten Ulusal Beslenme Ajansı'na ilişkin yolsuzluk soruşturmasını da denetliyordu.