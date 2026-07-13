Hakan Bahçetepe 13 ay sonra hakim karşısında: Adliye ablukaya alındı, ailesine bile izin verilmedi

Yaklaşık 13 aydır tutuklu bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin ilk duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde başladı.

Duruşma öncesinde adliye çevresi bariyerlerle kapatılırken, binaya girişlerde sıkı güvenlik uygulamaları hayata geçirildi. İlk duruşmayı takip etmek isteyen vatandaşlar ve gazetecilerin adliyeye girişine izin verilmedi. Güvenlik gerekçesiyle Bahçetepe'nin ailesinin de adliyeye alınmadığı ifade edildi.

Bahçetepe'nin ailesi 1,5 saat süren uğraşlar sonucu içeri alındı.

24 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Bahçetepe, İstanbul'da belediyelere yönelik yürütülen dört ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Hakkında hazırlanan iddianamede 24 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede Bahçetepe hakkında iki temel suçlama yer alıyor. İlk suçlamada, Aziz İhsan Aktaş'ın, ortağı Gürkan Dölekli'nin işletme müdürü Özer Ayık aracılığıyla kazı izni karşılığında Bahçetepe'ye 300 bin dolar rüşvet verdiğini öne sürdüğü belirtiliyor. Dosyaya göre bu iddia, Aziz İhsan Aktaş'ın beyanına dayanırken, diğer sanıkların söz konusu iddiayı kabul etmediği kaydediliyor.

İkinci suçlama ise Bahçetepe'nin kayınpederinin 2024 yılında satın aldığı bir araçla ilgili. İddia makamı, aracın gerçekte Bahçetepe adına alındığını ve kayınpederinin bu alımı kendi gelirleriyle gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını öne sürüyor. Buna karşılık Bahçetepe'nin kayınpederi, 2024 yılında yaklaşık 40 milyon lira ciro elde ettiğini ve aracı kendi imkânlarıyla satın aldığını savunuyor.

İDDİANAME 343 GÜNDE HAZIRLANDI

Dosyaya ilişkin dikkat çeken ayrıntılardan biri de iddianamenin hazırlanma süreci oldu. Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından iddianamenin hazırlanmasının 343 gün sürdüğü belirtilirken, ikinci suçlamaya ilişkin soruşturma kapsamında bazı ifadelerin ise Bahçetepe'nin tutuklanmasından yaklaşık dokuz ay sonra, 26 Şubat 2026 tarihinde alındığı bilgisi dosyada yer alıyor.