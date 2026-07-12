13 aydır tutuklu olan İBB bürokratı Erdal Celal Aksoy felçli ve ağır hasta halde yargılanacak

CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında, belediye başkanlarıyla birlikte bir yılı aşkın süredir cezaevinde tutulan çok sayıda bürokrat ve görevli, cezaevi koşullarında ağır sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Bu isimlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, yaşadığı ciddi hayati risklere karşın hâlâ cezaevinde tutuluyor.

Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre tutukluluk süreci öncesinde de yoğun sağlık sorunları yaşadığı bilinen Aksoy, dört ay önce boyun omurgasındaki iltihap nedeniyle cezaevinde sağ bacağı ve kolundan felç geçirdi.

AMELİYATTA ENTÜBE EDİLDİ

Cezaevi koşullarında rahatsızlığı ilerleyen Aksoy, geçirdiği kritik ameliyat esnasında entübe edildi ve ancak son anda yapılan solunum müdahalesiyle yaşama geri döndürüldü. Felç sonrasında hayati öneme sahip olan fizik tedaviye erişebilmesi için ise ağır bir süreç işletiliyor. Aksoy, tedavi hakkı için kelepçeli olarak zırhlı araca bindiriliyor ve cezaevi ile hastane arasında toplamda beş saatlik yol kat etmek zorunda kalıyor.

SAĞLIK DURUMU HER GEÇEN GÜN KÖTÜYE GİDİYOR

Yaşanan bu sürece rağmen tahliye edilmeyen Aksoy'un durumuna ilişkin ailesi ve avukatları önemli uyarılarda bulunuyor. Yakınlarının ve hukuki temsilcilerinin aktardığı verilere göre, Aksoy'un hem felç durumu hem de şiddetli ağrıları cezaevi şartlarında kesintisiz olarak devam ediyor. Sağlık durumunun her geçen gün daha da kötüye gittiği vurgulanıyor.

YARGILAMA SÜRECİ VE YARINKİ DURUŞMA

Silivri Cezaevi'ndeki tutukluluğunda 13 buçuk ayı geride bırakan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Aziz İhsan Aktaş dosyası kapsamında 'suç örgütü üyeliği' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Daha sonra Aktaş'a yönelik dosyadan ayrılan Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne yönelik dosya kapsamında tutuklu yargılanmasına karar verilen Aksoy'un hukuk mücadelesinde kritik bir aşamaya gelindi.

Aksoy'un yargılandığı, Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne yönelik açılan dava yarın Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde başlayacak.