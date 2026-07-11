İBB davası hukuki mi siyasi mi? Haziran anket sonucu yayımlandı

Metropoll Araştırma'nın yayımladığı son kamuoyu araştırması, Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı süreçlerine ilişkin toplumdaki algının büyük ölçüde "siyasi" yönünde şekillendiğini ortaya koydu. Ankette, siyasi değerlendirme tüm seçmen gruplarında öne çıkarken, AKP seçmenleri davaları daha çok hukuki olarak nitelendirdi.

Metropoll Araştırma'nın "Türkiye'nin Nabzı" Haziran 2026 araştırmasında katılımcılara, "Ekrem İmamoğlu hakkındaki davaları genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 58,6'sı davaların siyasi olduğunu ifade ederken, yüzde 29'u davaları hukuki buldu. Yüzde 12,4'lük kesim ise "Fikrim yok/Cevap yok" yanıtını verdi.

Anket sonuçları, 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verilen parti tercihine göre de farklılık gösterdi. AKP seçmeninin yüzde 48,3'ü davaları hukuki, yüzde 33,9'u ise siyasi olarak değerlendirdi. CHP seçmeninde ise bu oranlar sırasıyla yüzde 8,2 ve yüzde 86,5 oldu.

MHP seçmeninin yüzde 55,8'i davaların hukuki olduğu görüşünü paylaşırken, yüzde 37'si siyasi değerlendirmesinde bulundu. İYİ Parti seçmeninde davaları siyasi bulanların oranı yüzde 80,6, DEM Parti seçmeninde ise yüzde 83,9 olarak ölçüldü.