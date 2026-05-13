Son Dakika | Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında iddianame hazırlandı
Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında 343 gün sonra iddianame hazırlandı.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve 8 kişi hakkında 343 gün sonra iddianame hazırlandı. Tutuklu bulunan Bahçetepe’nin ‘Rüşvet alma’, ‘Suçtan Kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘Haksız mal edinme’ suçlarından cezalandırılması istendi.
Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/236201 soruşturma sayılı dosyada (Aziz İhsan Aktaş çıkar amaçlı suç örgütü) tutuklanan şüpheli Hakan Bahçetepe ve 8 şüpheli hakkında 2026/91372 sayılı soruşturma kapsamında düzenlenen iddianame İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir.
Şüpheli Hakan Bahçetepe’nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edilmiştir."
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında 31 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu toplam 36 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tutuklanmıştı.
Tutuklanmalarına karar verilen belediye başkanları, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı.