Tarih verdi! 81 ili kavuracak sıcaklıkları açıkladı

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Temmuz ayının son günlerinde Türkiye'nin yeniden sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalacağını belirtti. Tahminlere göre İstanbul'da hava sıcaklığı yeniden 30 derecenin üzerine çıkacak. Ege Bölgesi'nde sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşması, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise bazı noktalarda 45 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarında kısa süreli bir düşüş beklenirken, Türkiye'nin birçok bölgesinde bunaltıcı sıcaklar etkisini koruyor. Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle Ege ile Güneydoğu Anadolu'da termometrelerin mevsim normallerinin üzerine çıktığını belirterek, Aydın'da sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığını, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da ise 40 derecenin üzerine çıkarak 45 dereceye doğru yükseldiğini söyledi.

Şen, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Muş çevrelerinde de hava sıcaklıklarının 35 derecenin üzerinde seyrettiğini söyledi. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle son yıllarda sıcaklıkların geçmiş dönemlere kıyasla 1-2 derece daha yüksek ölçüldüğünü ifade etti.

81 İLİ KAVURACAK SICAKLIKLAR İÇİN TARİH VERDİ

CNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Orhan Şen, Temmuz ayının son günlerinde Türkiye'nin yeniden sıcak hava dalgasının etkisine gireceğini duyurdu. İstanbul'da hava sıcaklığı yeniden 30 derecenin üzerine çıkacak.

Ege Bölgesi'nde termometrelerin 40 dereceyi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yer yer 45 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

AĞUSTOS VE EYLÜL İÇİN AYRICA UYARDI

Orhan Şen, yaz mevsiminin ikinci yarısına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyrettiğini vurgulayan Şen, bu durumun atmosferde daha güçlü hava olaylarını tetikleyebileceğini ifade etti.

Ağustos ve eylül aylarında hem bunaltıcı sıcaklıkların hem de kısa sürede etkili olan şiddetli sağanakların daha sık görülebileceğini belirten Şen, söz konusu süreçte hava tahminlerinin yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Basra Alçak Basıncı'nın etkisiyle taşınan kuru, sıcak ve tozlu havanın özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Malatya ve Tunceli çevresinde daha belirgin hissedilmesi öngörülüyor. Bu nedenle yaz mevsiminin ikinci yarısında Türkiye genelinde bunaltıcı sıcaklıkların yanı sıra ani ve kuvvetli sağanaklar da hava koşullarının en dikkat çeken başlıkları arasında yer alacak.