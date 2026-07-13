Son dakika | Halen görevde 80 polise FETÖ gözaltısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında,

Emniyet Genel Müdürlüğünde farklı rütbelerde görevde bulunan toplam 80 halen görevde emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi. 70’i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY farklı hücrelerine ve faaliyet alanlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bir operasyona gerçekleştirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri koordinesinde gerçekleştirilen FETÖ/PDY’nin güncel yapılanması, kamu mahrem izdivaç yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, firari örgüt mensupları ile ByLock kullanıcılarına yönelik yürütülen beş farklı soruşturma dosyası üzerinden toplam 205 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 166 kişinin yakalandığı operasyonda emniyet teşkilatında halen görev yapan 80 emniyet personelinden 70’i gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütün güncel faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 57 şüpheliden 47'si yakalandı. Örgüt içi evlilikleri organize eden kamu mahrem izdivaç yapılanmasına yönelik kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü çalışmalarda 45 kişi hakkında karar çıkarılırken, bu şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı. Hakkında daha önceden yakalama kararı bulunan firari 11 kişiden 9'u operasyonlar kapsamında ele geçirildi.

70 POLİS GÖZALTINA ALINDI

Operasyonun emniyet ayağında ise teşkilat içerisinde örgüt toplantılarını organize ettikleri, örgüt sorumlusuyla birlikte hareket ettikleri ve mahrem imamın bulunmadığı durumlarda gruplara sohbet verdikleri gerekçesiyle "vekil emniyet mahrem" olarak faaliyet gösterdiği değerlendirilen aralarında halen görevde bulunan 80 polisten 70'i gözaltına alındı. Ayrıca örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen, 4'ü aktif kamu görevlisi olmak üzere toplam 12 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

FİRARİLERİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, haklarında gözaltı kararı bulunan ancak adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. (AA-ANKA)