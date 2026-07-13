Kerem Aktükroğlu için beklenen teklif geldi: Aziz Yıldırım anında kararını verdi

Yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu hareketliliği yaşanıyor.

AL AHLI'DEN KEREM AKTÜRKOĞLU TEKLİFİ

beIN Sports'un haberine göre; Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ahli, Kerem Aktürkoğlu için teklifini iletti. Arap kulübü, milli futbolcu için 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus teklif etti.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 10+4'lük yabancı kuralı nedeniyle Fenerbahçe yönetimi bu teklifi şuan için kabul etmeyi düşünmüyor.

BENLENTİ 40-45 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler ancak önemli bir maddi gelir sağlayacak olması halinde ayrılığa izin verecek. Yönetimin bu doğrultuda 40-45 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü.

10 GOL VE 15 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezonun başında Benfica'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, 44 maçta forma giydi. Aktürkoğlu bu sürede 15 gol ve 10 asist kaydetti.