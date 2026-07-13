"Kara elmas" Erzurum ve Erzincan'da bulundu: Tam 30 milyon lira değerinde!

Erzurum ve Erzincan'da 112 bin hektarlık alanda yaklaşık 22 ton trüf mantarı varlığı tespit edildi. 2024'ten bu yana gerçekleştirilen satışlarla ülke ekonomisine yaklaşık 30 milyon lira katkı sağlandı.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, toprağın 5 ila 20 santimetre altında doğal yetişen trüf mantarının tespitine yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Hassas burunlu köpeklerle toplanan trüf mantarının geçen yılki fiyatı 100-150 euro arasında değişiyordu.

ÜÇ BÖLGEDE 22 TON TRÜF TESPİT EDİLDİ

Envanter çalışmaları üç ayrı bölgede tamamlandı. Erzurum'da Horasan, İspir ve Aşkale tarafında yaklaşık 20 bin hektar alanda 3,5 ton; Erzincan'da Çayırlı, Kemah, Tercan ve Üzümlü şefliklerinde 30 bin hektarda yaklaşık 6 ton trüf mantarı varlığı belirlendi.

En büyük potansiyel ise Refahiye Orman İşletme Müdürlüğü bölgesinde ortaya çıktı. Toplam 62 bin hektarlık alanda yaklaşık 12,5 ton trüf mantarı tespit edildi.

Karakurt, "2024'ten bu yana trüf mantarı satışını yapıyoruz, yaklaşık 30 milyon liranın ülke ekonomisine kazandırılmasını sağladık" diyor.

LABORATUVARDAN TOPRAĞA TRÜF AŞISI

Ekipler yalnızca doğal trüf toplamakla kalmıyor, laboratuvar ortamında da üretim yapıyor. Meşe fidanı köklerine aşılanan mikorizalarla trüf mantarı yetiştiren müdürlük, Erzurum ve Erzincan'da 50 dönüm alanda 2 bin 650 mikorizalı meşe fidanını toprakla buluşturdu.

2,5 MİLYON FİDAN ÜRETİLECEK

350 dönüm alana kurulu Orman Fidanlık Müdürlüğü, bu yıl 2,5 milyon fidan üretmeyi planlıyor. Kapasitenin gelecek sezon 3 milyona çıkarılması hedefleniyor.

Müdürlük trüf dışında da geniş bir üretim yelpazesine sahip. 2025 yılında ahlat, alıç ve kuşburnu gibi türlerden yaklaşık 500 bin orman meyvesi fidanı üretilirken, lavanta, kekik, adaçayı, ekinezya, karamürver, melisa ve nane türlerinden 15 bin fidan toprakla buluşturuldu.

(AA)