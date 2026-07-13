AKOM sağanak yağış için İstanbul'a saat verdi: Yer yer şiddetini de artıracak

İstanbul'da yaz güneşinin ardından hava tersine dönüyor. AKOM, bu akşam saat 20.00 itibarıyla batı ilçelerinde başlayıp gece yarısı tüm şehre yayılacak ve yer yer metrekareye 30 kilogramı bulacak kuvvetli sağanak yağış için İstanbullulara saatleri duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbulluları uyararak akşam ve gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Gün içinde sıcak havanın hakim olacağı kentte, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesi ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

AKŞAM 20.00’DEN İTİBAREN YAĞIŞ BAŞLIYOR

AKOM tarafından yapılan kritik uyarıya göre, akşam saat 20.00 itibarıyla Silivri ve Çatalca gibi İstanbul'un batı bölgelerinde yağış geçişleri başlayacak. Gece saat 23.00’ten itibaren ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurun il genelinde yayılması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklığın 19°C’ye kadar düşeceği tahmin edilirken, metrekareye 10 ila 20 kg arasında yağış düşebileceği bildirildi.

YAĞIŞLAR SALI SABAHINA KADAR SÜRECEK

Yetkililer, aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların yer yer kuvvetli (10-30 kg/m²) gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağını belirtti.

Olumsuz hava koşullarının Salı günü (yarın) sabah saat 10.00’a kadar sürmesi, ardından ise yağışlı sistemin bölgeyi terk etmesi öngörülüyor.

GÜN İÇİNDE SICAKLIK 29 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Pazartesi günü sabah saatlerinde parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzüyle güne başlayan İstanbul'da sıcaklık 23°C civarında seyrediyor. Öğle saatlerinde ise termometrelerin 29°C’ye kadar yükselmesi öngörülüyor.

Gün boyunca nem oranının %45 ile %80 arasında değişeceği, rüzgarın ise poyrazdan orta kuvvette, aralıklarla sert (10-30 km/s) eseceği tahmin ediliyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak ölçüldü.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAZ GÜNEŞİ GERİ DÖNÜYOR

AKOM'un yayınladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'u yağışlı bir gecenin ardından güneşli günler bekliyor:

14 Temmuz Salı: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu (5-12 kg arası yağış), en düşük 19°C, en yüksek 28°C.

15 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu ve açık, yağış beklenmiyor. En düşük 20°C, en yüksek 30°C.

16 Temmuz Perşembe: Az bulutlu ve açık, yağış beklenmiyor. En düşük 21°C, en yüksek 31°C.

17 Temmuz Cuma: Az bulutlu ve açık, yağış beklenmiyor. En düşük 22°C, en yüksek 31°C.

18 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu ve açık, yağış beklenmiyor. En düşük 22°C, en yüksek 32°C.

19 Temmuz Pazar: Az bulutlu ve açık, yağış beklenmiyor. En düşük 21°C, en yüksek 32°C.