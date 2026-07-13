TFF ligin adını değiştirdi: Yeni ismi resmen açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Bölgesel Amatör Lig'in adının değiştirildiğini ve katılım bedellerini açıkladı.

Bölgesel Amatör Ligi'nin ismi Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) olarak değiştirildi.

Kulüplerin katılım bedeli olarak 250 bin lira, lige katılım teminat bedeli olarak ise 750 bin lira TFF'ye yatıracağı ifade edildi.

TFF'NİN RESMİ AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) adı, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) olarak değiştirilmiştir.

2026-2027 sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde yer alacak kulüplerin öncelikle lige katılımla ilgili EK'te belirtilen belgeyi, [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Evrak asıllarının en geç 7 Ağustos 2026 tarihine kadar Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilmesi zorunludur.

PGL'ye katılacak olan kulüpler, lige katılım bedeli olarak 250.000 TL nakit ve lige katılım teminat bedeli olan 750.000 TL'yi nakit veya banka teminat mektubu olarak sunmak zorundadır. Lige katılım bedeli olarak nakit yatırılan 250.000 TL sezon sonunda kulüplere iade edilmeyecektir. Kulübün varsa TFF'ye ödemek zorunda olduğu Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) tarafından verilen para cezası bedelleri, takımın veya taraftarların saha veya statlara vermiş oldukları zarar vb. bedeller bu teminat bedelinden kesildikten sonra kulüplere iade edilecektir. Lige katılım ve 1 yıllık banka teminat bedelleri, fikstür çekiminin ardından takımın ligden çekilmesi veya çıkarılması halinde iade edilemez.

PGL'ye katılacak olan kulüpler tarafından, müsabakalarını oynayacakları, antrenmanlarını yapacakları saha ve tesislerin kendilerine tahsis edildiğine dair belgenin sunulması zorunludur. Belge ibrazını yapamayan kulüpler lige alınmayacaktır. Bu sebeple lige alınmayan kulüp veya kulüplerin yerine, ilgili yerel ligde sıralamaya göre en üst takım veya takımlar statüde belirlenen kriterleri taşımaları halinde lige katılım sağlayacaktır. Bu takımların kriterleri taşıyıp taşımadıkları TFF Amatör İşler Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilecektir.''