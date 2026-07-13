Halk TV Spor Daha bugün 17'sine bastı Avrupa'nın zirvesine çıktı: Ne muhteşemsin!

Daha bugün 17'sine bastı Avrupa'nın zirvesine çıktı: Ne muhteşemsin! Filenin Sultanları gururumuz. Filenin Prensesleri de gümbür gümbür geliyor. Daha bugün 17'sine bastı Avrupa'nın zirvesine çıktı. Ne muhteşemsin!

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