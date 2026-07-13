Daha bugün 17'sine bastı Avrupa'nın zirvesine çıktı: Ne muhteşemsin!
Filenin Sultanları gururumuz. Filenin Prensesleri de gümbür gümbür geliyor. Daha bugün 17'sine bastı Avrupa'nın zirvesine çıktı. Ne muhteşemsin!
Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları. A Milli Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde de göğsümüzü kabarttı ve finallere kaldı.
Filenin Sultanları'nın geleceği de emin ellerde. Filenin Prensesleri gümbür gümbür geliyor.
U18 Milli Takımımız, Letonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2. olurken, iz bıraktı.
Gruptaki 7 maçını da kananan millilerimiz, yarı finalde de Macaristan'ı yenerek finale kaldı.
Finalde ise grupta yendiği İtalya'ya 3-0 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.
Ancak genç kızlarımız şampiyonada ödül töreninde gövde gösterisi yaptı.
U18 Milli Takımımızdan Lal Lüleci, şampiyonanın en iyi liberosu seçildi.
En iyi smaçör de bizden çıktı. Ecrin Selis Türkyaşar en iyi smaçör oldu.
Ve sayı makinesi Aylin Uysalcan. Şampiyonada en çok sayı yapan isimdi, en iyi pasör çaprazı olarak zirveye kuruldu.
Aylin, 13 Temmuz 2009 doğumlu. Bugün doğum günü; 17'sine bastı.
Mutlu yıllar Aylin, en güzel doğum günü hediyesi de bu oldu.