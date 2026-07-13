Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Daha bugün 17'sine bastı Avrupa'nın zirvesine çıktı: Ne muhteşemsin!

Daha bugün 17'sine bastı Avrupa'nın zirvesine çıktı: Ne muhteşemsin!

Filenin Sultanları gururumuz. Filenin Prensesleri de gümbür gümbür geliyor. Daha bugün 17'sine bastı Avrupa'nın zirvesine çıktı. Ne muhteşemsin!

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Derleyen
Daha bugün 17'sine bastı Avrupa'nın zirvesine çıktı: Ne muhteşemsin! - Fotoğraf: 1
1 11

Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları. A Milli Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde de göğsümüzü kabarttı ve finallere kaldı.

Daha bugün 17'sine bastı Avrupa'nın zirvesine çıktı: Ne muhteşemsin! - Fotoğraf: 2
2 11

Filenin Sultanları'nın geleceği de emin ellerde. Filenin Prensesleri gümbür gümbür geliyor.

Daha bugün 17'sine bastı Avrupa'nın zirvesine çıktı: Ne muhteşemsin! - Fotoğraf: 3
3 11

U18 Milli Takımımız, Letonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2. olurken, iz bıraktı.

Daha bugün 17'sine bastı Avrupa'nın zirvesine çıktı: Ne muhteşemsin! - Fotoğraf: 4
4 11

Gruptaki 7 maçını da kananan millilerimiz, yarı finalde de Macaristan'ı yenerek finale kaldı.

Daha bugün 17'sine bastı Avrupa'nın zirvesine çıktı: Ne muhteşemsin! - Fotoğraf: 5
5 11

Finalde ise grupta yendiği İtalya'ya 3-0 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

Daha bugün 17'sine bastı Avrupa'nın zirvesine çıktı: Ne muhteşemsin! - Fotoğraf: 6
6 11

Ancak genç kızlarımız şampiyonada ödül töreninde gövde gösterisi yaptı.

Daha bugün 17'sine bastı Avrupa'nın zirvesine çıktı: Ne muhteşemsin! - Fotoğraf: 7
7 11

U18 Milli Takımımızdan Lal Lüleci, şampiyonanın en iyi liberosu seçildi.

Daha bugün 17'sine bastı Avrupa'nın zirvesine çıktı: Ne muhteşemsin! - Fotoğraf: 8
8 11

En iyi smaçör de bizden çıktı. Ecrin Selis Türkyaşar en iyi smaçör oldu.

Daha bugün 17'sine bastı Avrupa'nın zirvesine çıktı: Ne muhteşemsin! - Fotoğraf: 9
9 11

Ve sayı makinesi Aylin Uysalcan. Şampiyonada en çok sayı yapan isimdi, en iyi pasör çaprazı olarak zirveye kuruldu.

Daha bugün 17'sine bastı Avrupa'nın zirvesine çıktı: Ne muhteşemsin! - Fotoğraf: 10
10 11

Aylin, 13 Temmuz 2009 doğumlu. Bugün doğum günü; 17'sine bastı.

Daha bugün 17'sine bastı Avrupa'nın zirvesine çıktı: Ne muhteşemsin! - Fotoğraf: 11
11 11

Mutlu yıllar Aylin, en güzel doğum günü hediyesi de bu oldu.

Milli Takım Voleybol
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro