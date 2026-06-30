Filipinler'de yolsuzluk iddiaları patladı! Binlerce kişi sokaklara döküldü

Filipinler'in başkenti Manila, sabahın erken saatlerinde başlayan büyük bir protesto dalgasıyla adeta felç oldu. Sokaklara çıkan binlerce kişi, hükümetteki yolsuzluk iddiaları ve kamu kaynaklarının sistematik biçimde kötüye kullanıldığı yönündeki suçlamalara sert tepki gösterdi.

Göstericiler, özellikle sel önleme projelerinde ortaya atılan yolsuzluk iddialarının toplum güvenliğini tehdit ettiğini savunarak, bu süreçte sorumluluğu bulunan tüm siyasi ve bürokratik isimlerin yargı önüne çıkarılmasını talep etti. Şehir merkezine ve ana arterlere yönelen kalabalık, onlarca otobüsle yolları kapatarak ulaşımı tamamen durdurdu.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Quezon City sınırları içinde yer alan EDSA People Power Monument çevresi, eylemlerin en yoğun yaşandığı noktalardan biri oldu. Sabah saatlerinde başlayan toplanma kısa sürede büyüyerek başkent bölgesinin genelinde trafik akışını durma noktasına getirdi.

Protestocular, ekonomik sıkıntılar ve siyasi belirsizliklerin faturasının halka kesildiğini savunarak hükümete sert eleştiriler yöneltti. Gösterilerde ayrıca görevden azledilme süreci devam eden Devlet Başkan Yardımcısı Sara Duterte’nin yargı sürecine de dikkat çekildi ve sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi çağrısı yapıldı.

TAM ŞEFFAFLIK TALEBİ

Kalabalık, yalnızca bireysel sorumluların değil, yolsuzluk zincirine dahil olduğu öne sürülen tüm aktörlerin hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Protestocular, kamusal denetimin güçlendirilmesi ve yönetimde tam şeffaflık sağlanması talebiyle eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Başkentte gün boyunca süren hareketlilik, şehir yaşamını ciddi şekilde sekteye uğratırken, güvenlik güçleri bölgede kontrolü sağlamak için yoğun önlemler aldı.