TFF 3. Lig ekibi satıldı: 15 bin kişilik stat sahipsiz kaldı

TFF 3. Lig'deki yarışmacı haklarını Türkiye Futbol Federasyonu'nda henüz resmileşmese de Gaziemir Spor'a devreden Tire 2021 FK'nın yoluna nasıl devam edeceği merak konusu oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün sanal medya hesaplarından mayıs ayında yapılan paylaşımda, "Yeni ve güçlü bir yönetimle 2'nci Lig için hazırız" mesajı verilmişti. Bu açıklama sonrası 2'nci Lig'de yer alan Menemen FK'nın satın alınması gündeme gelmişti. Ancak Menemen FK ile Tire 2021 FK arasında bir anlaşma sağlanmadı.

15 BİN KİŞİLİK STAT SAHİPSİZ KALACAK

Yönetimden Tire 2021 FK'nın haklarını alan Gaziemir Spor, iç saha maçları için Bornova Stadı'na taşınırken, yine kulüpsüz kalma ihtimali gündeme gelen ilçede daha önce Tire 1922'yi de 2019 yılında Bucaspor 1928 satın alıp İzmir merkeze taşımıştı.

Tire 1922'nin yerine 2021 yılında kurulan Tire 2021 FK'nın da macerası kulüp yönetimi değişince kısa sürdü. İlçede 2018 senesinde açılan UEFA standartlarındaki 15 bin kişilik Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı, kentte takım kalmayınca uzun süre atıl kalmış, ardından amatör müsabakalar oynanmıştı. (DHA)