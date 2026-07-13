Özgür Özel, şair Ahmet Telli'nin ailesini ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden şair ve yazar Ahmet Telli’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Toplumcu şiirin önemli isimlerinden Ahmet Telli, 78 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Özel, Telli'nin vefatının ardından sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, şairin "Sıyrılıp Gelen" şiirinden dizelere yer vermişti.

Mesajında, "Çok üzgünüz…" ifadelerini kullanan Özel, Ahmet Telli için şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"Duygusunu, umudunu ve direncini dizelere emanet eden, edebiyatımızın usta şairlerinden Ahmet Telli’ye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Öte yandan Özgür Özel'in, Ahmet Telli'yi entübe edilmeden önce hastanede ziyaret ettiği de öğrenilmişti. Bugün gerçekleştirilen taziye ziyaretiyle Özel, Telli'nin ailesine başsağlığı dileklerini bir kez daha iletti.