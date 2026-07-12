Şair Ahmet Telli son yolculuğuna uğurlanıyor

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10 Temmuz'da hayatını kaybeden Ahmet Telli için Ankara'da İnşaat Mühendisleri Odası'nın Necatibey binasında veda töreni düzenleniyor. Düzenlenen törene ailesi, yakınları, edebiyat ve sanat dünyasından isimler ile siyasetçiler katılım gösterdi.

Yoğun katılım sebebiyle çok sayıda kişi töreni salonun dışından takip ediyor. Törende 79 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Telli'nin hayatı, edebiyatı ve kişiliğine ilişkin konuşmalar yapılıyor.

Yakınları, yaptıkları konuşmalarda Telli'nin şiirlerinin ve düşünsel mirasının kuşaklar boyu yaşamaya devam edeceğini belirtti.

ANKARA KARŞIYAKA MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK

Anma töreninin sona ermesinin ardından Ahmet Telli'nin cenazesi, ikindi vakti kılınacak cenaze namazından sonra Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek. (ANKA)