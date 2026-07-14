Kılıçdaroğlu'nun giderlerini karşılayan iş insanının kim olduğunu açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam yaptığı açıklamalar siyasetin gündeminde dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nı kaybetmesinin ardından Ankara'da tuttuğu ofisin, araçlarının ve korumalarının bazı giderlerinin kimliğini açıklamak istemediği bir iş insanı tarafından karşılandığını söyledi. Bu açıklamanın ardından gazeteci Şaban Sevinç, söz konusu iş insanının Nafer Capar olduğunu iddia etti.

"KİM OLDUĞUNU AÇIKLAMAM DOĞRU OLMAZ"

TV100 programında Başak Şengül ve Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin bir süre sonra kendisine tahsis edilen araçları geri çektiğini ve korumaların yemek giderlerini karşılamayı bıraktığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

"Bana baştan arabaları da genel merkez veriyordu. Teşekkür ettim kendilerine. Ama bir süre sonra genel merkez korumaların yemeğini kesti ve bana tahsis edilen arabaları da geri çektiler. Bir iş insanı bana destek oldu. Araçlarımı ödedi. Korumalarımın yemeğini ödedi."

Destek veren kişinin isminin sorulması üzerine ise "Kim olduğunu açıklamam doğru olmaz." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından gazeteci Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda destek sağlayan kişinin Nafer Capar olduğunu öne sürdü.

Sevinç paylaşımında, "O iş insanı Nafer Capar" ifadelerini kullanırken, Capar'ın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde CHP'nin miting sahneleri ve kurultay organizasyonlarını gerçekleştiren iş insanı olduğunu belirtti.

ALDIĞI İHALELERİ DE PAYLAŞTI

Şaban Sevinç, paylaşımında Nafer Capar'ın CHP dönemindeki organizasyon çalışmalarına dair rakamlar paylaştı.

Sevinç'in aktardıklarına göre Capar, 2023 yılında CHP'nin miting sahnelerinin düzenlenmesi işi karşılığında partiden 240 milyon lira (yaklaşık 13,6 milyon dolar), 4 Kasım 2023'te gerçekleştirilen CHP 38. Olağan Kurultayı'nın salon organizasyonu için ise 50 milyon lira (yaklaşık 1,8 milyon dolar) ödeme aldı.