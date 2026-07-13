İBB iddianamelerini okumadım demişti: Kılıçdaroğlu 24 günde 6 bin sayfayı okuduğunu iddia etti

Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı TV100 programında Başak Şengül ve Erdoğan Aktaş'ın soruları da yanıtladı. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'den ayrılmanın ve yeni partinin kurulması gündemlerine ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, yeni partinin mantıklı bir gerekçesi olmadığını iddia etti.

Mahkemenin mutlak butlan kararı ile CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, yayında 'yeni parti' gündemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sıradan birine sorun 'CHP bölünürse kimin işine yarar?' diye 2 kere 2 eşittir 4. Erdoğan'ın işine yarayacak. Bizim kültürümüzde tartışmaların olduğunu ifade ettim. Niye bölünüyoruz? Bana mantıklı bir gerekçe lazım. 'Kılıçdaroğlu hırsızları ayıklayacak' diye bölünüyorlarsa bu daha vahim bir şey. Bir CHP'lin hesap sorması için hesap vermeyi onurlu görev sayması lazım. Hiçbir CHP'li hesap vermekten kaçınamaz, neresi olursa olsun.

'Ayrı parti kuracağız.' Niçin? Hangi gerekçeyle? Hem parti içindesiniz, hem partinin grup başkansınız, hem de ben 'ayrı parti kurmak için çalışıyorum' diyeceksiniz.

Biz konuşuruz, kavga etmedik, yumruklaşmadık. Ne olmuş, hangi gerekçeyle yeni parti kuracaksınız?"

"KİMSENİN PARTİDEN AYRILMA LÜKSÜ YOKTUR"

En son 1 buçuk ay önce Özgür Özel ile görüştüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, iki ekip arasında sürekli iletişimin devam ettiğini belirtti. Kılıçdaroğlu soruların devamında "Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok. Ama parti içinde paralel yapı olmaz. Şu anki hali paralel yapı. Paralel yapı nerede olurdu? Buna şimdilik bir şey demiyorum. Türkiye'yi dar bir alana kıstıran bir görüşü kabul etmiyoruz. Kimsenin partiden ayrılma lüksü yoktur. Ülkeyi bu hale getirenle mücadele etmemiz lazım, ayrıldınız partiden ne diyeceksiniz? Benim dediğimi diyecekseniz niye ayrılıyorsunuz?" şeklinde konuştu.

"İDDİANAMELERİ OKUDUM VE OKUTTUM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve birçok belediye başkanının içinde yer aldığı İBB ana davası yaklaşık 4 bin, diğer belediye başkanlarının ayrı iddianameleri ve ek belgeler ile iddianameler toplamda 6 bin sayfa.

24 gün önce başka bir televizyon programında belediye başkanlarının yargılandığı davalardaki suçlamaları içeren iddianameleri okumadığı söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, 6 bin sayfalık iddianamelerin tamamını okuduğunu iddia etti.

"Belediye Başkanlarının tutuklu yargılanmalarını doğru bulmuyorum. Geçen sefer iddianameyi okumadım demiştim. Hepsinin bütün iddianamelerini okudum. Güvendiğim hukukçulara da okuttum. Sıradan iddianameler değil, o kadar."

İBB Davasının siyasi bir dava olmadığını söyleyen "Can Atalay, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala; bunlar siyasi bir davadır. Bunlarda bir yolsuzluk söz konusu değil. Düşüncelerinden kaynaklı yatıyorlar. Benim şahsi kanaatim boşu boşuna yatıyorlar" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı olacaksanız her şeyin hesabını vereceksiniz. Ben hiçbir yerde yargı bağımsızdır, demedim. Türkiye'de hukuk çalışmıyorsa yurt dışına gidersiniz. Ben bunu iddia etmedim" dedi.

BUTLAN KARARINA TEPKİLER

CHP'nin 38'inci Kurultayına verilen mutlak butlan kararının ardından göreve gelen Kılıçdaroğlu'na tepkilerin büyüklüğü soruldu. "Bu kadar büyük tepki bekliyor muydunuz?" sorusuna 'Hayır' diyen Kılıçdaroğlu, "Tepki gelebilir ama tepkinin ahlaki dozu aşacağını beklemiyordum. Genel Merkez içindeki bütün görüntüler şu an savcılıkta. Hakaretin olduğu yerde parti kültürü olmaz. Partide yeri olmaz" dedi.

"KURULTAYDA ADAY OLABİLİRİM"

En kısa zamanda CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nı yeniden yapılacağını belirten Kılıçdaroğlu, 'Aday olacak mısınız?' sorusunu "Ben hiçbir zaman aday olmadım. Aday olurum ya da olmam diyemem. Aday gösterilirsem onu düşünürüm" diyerek yanıtladı.