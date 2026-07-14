Grenwood tamam: "Çocuklar ağlamasın" projesinde Fenerbahçe asıl bombasını şimdi patlatacak
Fenerbahçe'de "Çocuklar ağlamasın" projesinde güçlü takım kurmak için çalışmalar sürüyor. Grenwood transferi tamam. Asıl bomba şimdi patlayacak.
Fenerbahçe, "Çocuklar ağlamasın" projesinde şampiyon takım kurmak için seferberlik ilan ederken, transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.
Mason Grenwood transferini bitirme aşamasına gelen sarı lacivertliler, Vedat Muriç ve Nathan Ake'yi kadrosuna katmıştı. Asıl bombanın şimdi patlayacağı ileri sürüldü.
Fanatik'teki habere göre; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sol kanat transferi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Kerem Aktürkoğlu'nu Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerin yükselmesi halinde göndermeyi planlayan sarı lacivertlilerin sol kanada bir dünya yıldızını katmak istedikleri haberde yer aldı.
Habere göre sol kanat için iki aday belirlendi. Bunların Ademola Lookman ve Marcus Rashford oldukları ileri sürüldü.
Lookman geçen sezon başında da Fenerbahçe'ye gelmek üzereydi. Ancak son anda Atletico Madrid'e gitmişti.
Geçen sezonu Barcelona'da geçiren ve İngiltere Milli Takımı forması da giyen Rashford ise bonservisi alınmadığı için Manchester United'a geri dönecek.
İngiliz ekibinin yeni sezon planlamasında yer almayan Rashford için Lookman transferi gerçekleşmezse teklif yapılacak.
Ademola Lookman geçen sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 24 maçta 9 gol atarken, 4 asist yaptı.
Marcus Rashford ise Barcelona forması giydiği 49 maçta 14 kez fileleri havalandırdı, 14 de gol pası verdi.