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Halk TV Spor Grenwood tamam: "Çocuklar ağlamasın" projesinde Fenerbahçe asıl bombasını şimdi patlatacak

Grenwood tamam: "Çocuklar ağlamasın" projesinde Fenerbahçe asıl bombasını şimdi patlatacak

Fenerbahçe'de "Çocuklar ağlamasın" projesinde güçlü takım kurmak için çalışmalar sürüyor. Grenwood transferi tamam. Asıl bomba şimdi patlayacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Grenwood tamam: "Çocuklar ağlamasın" projesinde Fenerbahçe asıl bombasını şimdi patlatacak - Fotoğraf: 1
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Fenerbahçe, "Çocuklar ağlamasın" projesinde şampiyon takım kurmak için seferberlik ilan ederken, transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Grenwood tamam: "Çocuklar ağlamasın" projesinde Fenerbahçe asıl bombasını şimdi patlatacak - Fotoğraf: 2
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Mason Grenwood transferini bitirme aşamasına gelen sarı lacivertliler, Vedat Muriç ve Nathan Ake'yi kadrosuna katmıştı. Asıl bombanın şimdi patlayacağı ileri sürüldü.

Grenwood tamam: "Çocuklar ağlamasın" projesinde Fenerbahçe asıl bombasını şimdi patlatacak - Fotoğraf: 3
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Fanatik'teki habere göre; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sol kanat transferi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Grenwood tamam: "Çocuklar ağlamasın" projesinde Fenerbahçe asıl bombasını şimdi patlatacak - Fotoğraf: 4
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Kerem Aktürkoğlu'nu Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerin yükselmesi halinde göndermeyi planlayan sarı lacivertlilerin sol kanada bir dünya yıldızını katmak istedikleri haberde yer aldı.

Grenwood tamam: "Çocuklar ağlamasın" projesinde Fenerbahçe asıl bombasını şimdi patlatacak - Fotoğraf: 5
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Habere göre sol kanat için iki aday belirlendi. Bunların Ademola Lookman ve Marcus Rashford oldukları ileri sürüldü.

Grenwood tamam: "Çocuklar ağlamasın" projesinde Fenerbahçe asıl bombasını şimdi patlatacak - Fotoğraf: 6
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Lookman geçen sezon başında da Fenerbahçe'ye gelmek üzereydi. Ancak son anda Atletico Madrid'e gitmişti.

Grenwood tamam: "Çocuklar ağlamasın" projesinde Fenerbahçe asıl bombasını şimdi patlatacak - Fotoğraf: 7
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Geçen sezonu Barcelona'da geçiren ve İngiltere Milli Takımı forması da giyen Rashford ise bonservisi alınmadığı için Manchester United'a geri dönecek.

Grenwood tamam: "Çocuklar ağlamasın" projesinde Fenerbahçe asıl bombasını şimdi patlatacak - Fotoğraf: 8
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İngiliz ekibinin yeni sezon planlamasında yer almayan Rashford için Lookman transferi gerçekleşmezse teklif yapılacak.

Grenwood tamam: "Çocuklar ağlamasın" projesinde Fenerbahçe asıl bombasını şimdi patlatacak - Fotoğraf: 9
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Ademola Lookman geçen sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 24 maçta 9 gol atarken, 4 asist yaptı.

Grenwood tamam: "Çocuklar ağlamasın" projesinde Fenerbahçe asıl bombasını şimdi patlatacak - Fotoğraf: 10
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Marcus Rashford ise Barcelona forması giydiği 49 maçta 14 kez fileleri havalandırdı, 14 de gol pası verdi.

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