Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son Dakika | Nihat Kahveci gözaltına alındı

Son Dakika | Nihat Kahveci gözaltına alındı

Eski futbolcu Nihat Kahveci, dün akşam gittiği restoranda eşi Fulya Kahveci'ye tokat attığı ve şişe fırlattığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Dakika | Nihat Kahveci gözaltına alındı
Son Güncelleme:

Dün akşam gittiği restoranda, eşine tokat atıp şişe fırlattığı öne sürülen eski futbolcu Nihat Kahveci gözaltına alındı.

İhsan Yalçın'ın haberine göre, eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci dün akşam saatlerinde eşi Fulya Sever Kahveci ile birlikte Sarıyer'de bulunan bir restorana gitti. Restoranda bir süre oturan ikilinin aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Son Dakika | Nihat Kahveci gözaltına alındı - Resim : 1

Haluk Levent’in gözaltına alınmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktıHaluk Levent’in gözaltına alınmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı

ÖNCE TOKAT ATTI SONRA ŞİŞE FIRLATTI

Çift arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Nihat Kahveci eşine önce tokat attı, ardından ise masada bulunan şişeyi fırlattı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine restorana Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Nihat Kahveci olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gözaltı Sarıyer
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro