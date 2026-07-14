Son Dakika | Nihat Kahveci gözaltına alındı

Dün akşam gittiği restoranda, eşine tokat atıp şişe fırlattığı öne sürülen eski futbolcu Nihat Kahveci gözaltına alındı.

İhsan Yalçın'ın haberine göre, eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci dün akşam saatlerinde eşi Fulya Sever Kahveci ile birlikte Sarıyer'de bulunan bir restorana gitti. Restoranda bir süre oturan ikilinin aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ÖNCE TOKAT ATTI SONRA ŞİŞE FIRLATTI

Çift arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Nihat Kahveci eşine önce tokat attı, ardından ise masada bulunan şişeyi fırlattı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine restorana Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Nihat Kahveci olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.