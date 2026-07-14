Haluk Levent’in gözaltına alınmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda şarkıcı Haluk Levent gözaltına alınmıştı. Levent’in gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlamalarıyla İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alındı.

Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirlendi. Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına ise 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

İfade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Haluk Levent’in gözaltına alınmadan önce İstanbul İzmir yolundaki bir dinlenme tesisi önünden araca bindiği ana ait görüntüler ortaya çıktı.

Haluk Levent’in yurt dışına çıkmak üzere havalimanına gittiği, Almanya yönüne bilet aldığı ancak yurt dışı yasağını öğrenince evine döndüğü, telefonlarını kapatarak İzmir yönüne doğru yola çıktığı ve Bursa ilinde gözaltına alındığı öğrenilmişti. (DHA)